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На пределе. Когда банки перестанут повышать ставки по вкладам

На пределе. Когда банки перестанут повышать ставки по вкладам - 13.09.2024, ПРАЙМ

На пределе. Когда банки перестанут повышать ставки по вкладам

Предел повышения ставок по вкладам зависит от многих условий - как на макро, так и на микроуровне. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T02:02+0300

2024-09-13T02:02+0300

2024-09-13T02:02+0300

банки

ставка банка россии

ставка по вкладам

доход по вкладу

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МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Предел повышения ставок по вкладам зависит от многих условий - как на макро, так и на микроуровне. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Института Экономики и финансов ГУУ Олег Акимов.Сбербанк на этой неделе объявил о повышении максимальной ставки по вкладам до 20 процентов годовых, не дожидаясь решения регулятора по ключевой ставке в пятницу. Схожее решение приняли некоторые другие крупные банки.Это связано не только с тем, что банковский менеджмент не сомневается в решении регулятора. Более того, все понимают, что высокие ставки с нами надолго. Скорее дело в том, что нужны деньги на определенных условиях, а текущие уровни ставок они себе вполне могут позволить.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак разъяснил Акимов, рост ставок увеличивает расходы банков. Но в то же время те банки, которые сегодня активно участвуют в краткосрочном кредитовании физических лиц, могут предложить клиентам и более высокие ставки по вкладам без существенного снижения прибыльности.В отдельных случаях для более успешного продвижения собственных депозитных продуктов банкам имеет смысл анонсировать повышение ставки по ним до решения Центробанка по ключевой ставке, что и происходит сейчас.По мнению экономиста, с точки зрения текущих тенденций с ключевой ставкой Банка России и достаточно высокой конкуренцией на рынке банковских вкладов уровень 20-21 процент "является допустимым". Все понимают, что и ключевая ставка, и доходность по вкладам близки к максимуму, поэтому не ждут значительного ужесточения, заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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