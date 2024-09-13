Рынки в ожидании вердикта ЦБ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне потерял еще около 2%; в моменте было близко к 2600 п., а закрытие вечерки у 2630 п. Рынок откровенно слаб из-за неопределенности со ставкой ЦБ и неясности насчет объемов продаж бумаг с внешнего контура через лазейки для недружественных нерезидентов. В 13:30 МСК регулятор огласит новую ставку. Несмотря на возвращение инфляции после дефляции мы не ожидаем изменения с текущих 18%. Если будет все так, то рынок акций и облигаций отыграют недельное падение.Сильнее рынка — акции Роснефти (+2,2%). Нефть с годового дна отскочила на 5%, и закономерно оживились бумаги нефтяной корпорации. Психологическое сопротивление на 500 руб. вскоре может быть протестировано.Слабее рынка — бумаги Сегежи (-4,4%). Волатильность остается взрывоопасной, и акции подходят далеко не всем. Корпорация закредитована, и сентимент в бумагах будет зависеть от решения регулятора по ставке. При удержании монетарной паузы спекулятивный скачок вверх в бумагах может быть сильный. Сопротивление на 1,5 рубля.Рубль прекратил недельное ослабление: доллар и евро немного скорректировались — 91,1 и 100,4. Юань хоть и подрос на 0,3% до 12,73, сегодня утром на Forex очень волатильно: в моменте пара CNY/RUB падала на 2,5% к 12,5, но опять у 12,8. Решение ЦБ окажет значительное влияние на курсы валют.
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне потерял еще около 2%; в моменте было близко к 2600 п., а закрытие вечерки у 2630 п. Рынок откровенно слаб из-за неопределенности со ставкой ЦБ и неясности насчет объемов продаж бумаг с внешнего контура через лазейки для недружественных нерезидентов. В 13:30 МСК регулятор огласит новую ставку. Несмотря на возвращение инфляции после дефляции мы не ожидаем изменения с текущих 18%. Если будет все так, то рынок акций и облигаций отыграют недельное падение.
Сильнее рынка — акции Роснефти (+2,2%). Нефть с годового дна отскочила на 5%, и закономерно оживились бумаги нефтяной корпорации. Психологическое сопротивление на 500 руб. вскоре может быть протестировано.
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-4,4%). Волатильность остается взрывоопасной, и акции подходят далеко не всем. Корпорация закредитована, и сентимент в бумагах будет зависеть от решения регулятора по ставке. При удержании монетарной паузы спекулятивный скачок вверх в бумагах может быть сильный. Сопротивление на 1,5 рубля.
Рубль прекратил недельное ослабление: доллар и евро немного скорректировались — 91,1 и 100,4. Юань хоть и подрос на 0,3% до 12,73, сегодня утром на Forex очень волатильно: в моменте пара CNY/RUB падала на 2,5% к 12,5, но опять у 12,8. Решение ЦБ окажет значительное влияние на курсы валют.
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