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Рынки в ожидании вердикта ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Рынки в ожидании вердикта ЦБ
Рынки в ожидании вердикта ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Рынки в ожидании вердикта ЦБ
Индекс Мосбиржи накануне потерял еще около 2%; в моменте было близко к 2600 п., а закрытие вечерки у 2630 п. Рынок откровенно слаб из-за неопределенности со... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T09:54+0300
2024-09-13T09:56+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851539468.jpg?1726210587
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне потерял еще около 2%; в моменте было близко к 2600 п., а закрытие вечерки у 2630 п. Рынок откровенно слаб из-за неопределенности со ставкой ЦБ и неясности насчет объемов продаж бумаг с внешнего контура через лазейки для недружественных нерезидентов. В 13:30 МСК регулятор огласит новую ставку. Несмотря на возвращение инфляции после дефляции мы не ожидаем изменения с текущих 18%. Если будет все так, то рынок акций и облигаций отыграют недельное падение.Сильнее рынка — акции Роснефти (+2,2%). Нефть с годового дна отскочила на 5%, и закономерно оживились бумаги нефтяной корпорации. Психологическое сопротивление на 500 руб. вскоре может быть протестировано.Слабее рынка — бумаги Сегежи (-4,4%). Волатильность остается взрывоопасной, и акции подходят далеко не всем. Корпорация закредитована, и сентимент в бумагах будет зависеть от решения регулятора по ставке. При удержании монетарной паузы спекулятивный скачок вверх в бумагах может быть сильный. Сопротивление на 1,5 рубля.Рубль прекратил недельное ослабление: доллар и евро немного скорректировались — 91,1 и 100,4. Юань хоть и подрос на 0,3% до 12,73, сегодня утром на Forex очень волатильно: в моменте пара CNY/RUB падала на 2,5% к 12,5, но опять у 12,8. Решение ЦБ окажет значительное влияние на курсы валют.
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:54 13.09.2024 (обновлено: 09:56 13.09.2024)
 

Рынки в ожидании вердикта ЦБ

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне потерял еще около 2%; в моменте было близко к 2600 п., а закрытие вечерки у 2630 п. Рынок откровенно слаб из-за неопределенности со ставкой ЦБ и неясности насчет объемов продаж бумаг с внешнего контура через лазейки для недружественных нерезидентов. В 13:30 МСК регулятор огласит новую ставку. Несмотря на возвращение инфляции после дефляции мы не ожидаем изменения с текущих 18%. Если будет все так, то рынок акций и облигаций отыграют недельное падение.
Сильнее рынка — акции Роснефти (+2,2%). Нефть с годового дна отскочила на 5%, и закономерно оживились бумаги нефтяной корпорации. Психологическое сопротивление на 500 руб. вскоре может быть протестировано.
Слабее рынка — бумаги Сегежи (-4,4%). Волатильность остается взрывоопасной, и акции подходят далеко не всем. Корпорация закредитована, и сентимент в бумагах будет зависеть от решения регулятора по ставке. При удержании монетарной паузы спекулятивный скачок вверх в бумагах может быть сильный. Сопротивление на 1,5 рубля.
Рубль прекратил недельное ослабление: доллар и евро немного скорректировались — 91,1 и 100,4. Юань хоть и подрос на 0,3% до 12,73, сегодня утром на Forex очень волатильно: в моменте пара CNY/RUB падала на 2,5% к 12,5, но опять у 12,8. Решение ЦБ окажет значительное влияние на курсы валют.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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