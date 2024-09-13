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Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ

Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ

Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:33+0300

2024-09-13T13:33+0300

2024-09-13T13:44+0300

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу."Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - говорится в сообщении.Как отмечает ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.Отмечается, что инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует снижения. В Банке России подчеркнули, что в России требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ и снизить проинфляционные риски, которые на текущий момент достаточно высоки.

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