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Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ
Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ
Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:33+0300
2024-09-13T13:44+0300
банк россии
россия
ставка банка россии
инфляция
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу."Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - говорится в сообщении.Как отмечает ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.Отмечается, что инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует снижения. В Банке России подчеркнули, что в России требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ и снизить проинфляционные риски, которые на текущий момент достаточно высоки.
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россия, ставка банка россии, инфляция
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, инфляция
13:33 13.09.2024 (обновлено: 13:44 13.09.2024)
 
Инфляционное давление в России остается высоким, заявили в ЦБ

ЦБ: Годовая инфляция в России на 9 сентября составила 9%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров в пятницу.
"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Отмечается, что инфляция в России на 9 сентября составила 9% после 9,1% по итогам августа, при этом инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует снижения. В Банке России подчеркнули, что в России требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ и снизить проинфляционные риски, которые на текущий момент достаточно высоки.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
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