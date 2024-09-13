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Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:00+0300
2024-09-13T11:00+0300
2024-09-13T11:00+0300
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БЕРЛИН, 13 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право", — отметил глава немецкого оборонного ведомства.Он также добавил, что решение о том, как использовать поставленное оружие, остается на усмотрение самой Украины и ее партнеров, которые передали это оружие.При этом, глава Минобороны Германии отказался комментировать заявления Великобритании и США относительно дальнобойного оружия, считая, что не ему судить об их заявлениях.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и президент США должны в ближайшее время принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западным оружием дальнего радиуса действия для нанесения ударов на территорию России.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Писториус: страны ЕС сами решают, разрешать ли ВСУ бить их оружием вглубь России
БЕРЛИН, 13 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право", — отметил глава немецкого оборонного ведомства.
Он также добавил, что решение о том, как использовать поставленное оружие, остается на усмотрение самой Украины и ее партнеров, которые передали это оружие.
При этом, глава Минобороны Германии отказался комментировать заявления Великобритании и США относительно дальнобойного оружия, считая, что не ему судить об их заявлениях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и президент США должны в ближайшее время принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западным оружием дальнего радиуса действия для нанесения ударов на территорию России.
ITV: Британия и США не планируют разрешать ВСУ бить вглубь России