https://1prime.ru/20240913/udary-851540631.html

Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России

Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России - 13.09.2024, ПРАЙМ

Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России

Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T11:00+0300

2024-09-13T11:00+0300

2024-09-13T11:00+0300

политика

россия

германия

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БЕРЛИН, 13 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право", — отметил глава немецкого оборонного ведомства.Он также добавил, что решение о том, как использовать поставленное оружие, остается на усмотрение самой Украины и ее партнеров, которые передали это оружие.При этом, глава Минобороны Германии отказался комментировать заявления Великобритании и США относительно дальнобойного оружия, считая, что не ему судить об их заявлениях.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и президент США должны в ближайшее время принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западным оружием дальнего радиуса действия для нанесения ударов на территорию России.

https://1prime.ru/20240913/ukraina-851540117.html

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