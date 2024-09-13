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Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:00+0300
2024-09-13T11:00+0300
политика
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БЕРЛИН, 13 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право", — отметил глава немецкого оборонного ведомства.Он также добавил, что решение о том, как использовать поставленное оружие, остается на усмотрение самой Украины и ее партнеров, которые передали это оружие.При этом, глава Минобороны Германии отказался комментировать заявления Великобритании и США относительно дальнобойного оружия, считая, что не ему судить об их заявлениях.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и президент США должны в ближайшее время принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западным оружием дальнего радиуса действия для нанесения ударов на территорию России.
https://1prime.ru/20240913/ukraina-851540117.html
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россия, германия
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
11:00 13.09.2024
 
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России

Писториус: страны ЕС сами решают, разрешать ли ВСУ бить их оружием вглубь России

© Фото : Bundeswehr/Sebastian WilkeМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : Bundeswehr/Sebastian Wilke
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БЕРЛИН, 13 сен - ПРАЙМ. Страны ЕС имеют право самостоятельно решать вопрос о передаче Украине оружия дальнего радиуса действия для применения против России в соответствии с международным правом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право", — отметил глава немецкого оборонного ведомства.
Он также добавил, что решение о том, как использовать поставленное оружие, остается на усмотрение самой Украины и ее партнеров, которые передали это оружие.
При этом, глава Минобороны Германии отказался комментировать заявления Великобритании и США относительно дальнобойного оружия, считая, что не ему судить об их заявлениях.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и президент США должны в ближайшее время принять решение о снятии запрета на использование ВСУ западным оружием дальнего радиуса действия для нанесения ударов на территорию России.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
ITV: Британия и США не планируют разрешать ВСУ бить вглубь России
10:28
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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