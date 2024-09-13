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СМИ: США могут утратить возможность предоставлять Украине военную помощь
СМИ: США могут утратить возможность предоставлять Украине военную помощь - 13.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: США могут утратить возможность предоставлять Украине военную помощь
В конце сентября Вашингтон может потерять возможность передавать Киеву финансовую помощь в размере 5,8 миллиарда долларов. Об этом пишет издание Associated... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:48+0300
2024-09-13T11:48+0300
2024-09-13T11:48+0300
сша
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военная помощь украине
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В конце сентября Вашингтон может потерять возможность передавать Киеву финансовую помощь в размере 5,8 миллиарда долларов. Об этом пишет издание Associated Press, приводя данные американских чиновников.Так, отмечается, что все зависит от того, продлит ли конгресс полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Представители конгресса должны согласовать проект бюджета до 30 сентября, в противном случае правительство потрясет "шатдаун".Согласно информации издания, американские чиновники надеятся на продление полномочий государственных ведомств на финансирование их программ будут продлены законодателями еще на год.
https://1prime.ru/20240912/ukraina-851536173.html
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сша, украина, бюджет, военная помощь украине
США, УКРАИНА, бюджет, военная помощь Украине
СМИ: США могут утратить возможность предоставлять Украине военную помощь
AP: США в случае шатдауна в октябре теряют возможность оперативно помогать Киеву