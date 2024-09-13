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В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Хельсинки планируют отправить Украине новый транш военной помощи в 118 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщили в финском Министерстве обороны. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:21+0300
2024-09-13T13:21+0300
вооружения
украина
финляндия
военная помощь украине
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Хельсинки планируют отправить Украине новый транш военной помощи в 118 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщили в финском Министерстве обороны."Это 25-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Стоимость обновления средств, включенных в пакет, составит для Финляндии около 118 миллионов евро", - сообщается в заявлении на официальном портале ведомства.Кроме того как сообщили в министерстве, на текущий момент Финляндия передала Украине помощи на сумму 2,3 миллиарда евро. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240912/gosdep-851536020.html
украина
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украина, финляндия, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, военная помощь Украине
13:21 13.09.2024
 
В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

МО Финляндии: страна направит Украине пакет военной помощи на 118 миллионов евро

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Хельсинки планируют отправить Украине новый транш военной помощи в 118 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщили в финском Министерстве обороны.
"Это 25-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Стоимость обновления средств, включенных в пакет, составит для Финляндии около 118 миллионов евро", - сообщается в заявлении на официальном портале ведомства.
Кроме того как сообщили в министерстве, на текущий момент Финляндия передала Украине помощи на сумму 2,3 миллиарда евро.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияУКРАИНАФИНЛЯНДИЯвоенная помощь Украине
 
 
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