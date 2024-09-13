https://1prime.ru/20240913/voennaya-pomosch-ukraine-851543219.html

В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины - 13.09.2024, ПРАЙМ

В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Хельсинки планируют отправить Украине новый транш военной помощи в 118 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщили в финском Министерстве обороны. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:21+0300

2024-09-13T13:21+0300

2024-09-13T13:21+0300

вооружения

украина

финляндия

военная помощь украине

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Хельсинки планируют отправить Украине новый транш военной помощи в 118 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщили в финском Министерстве обороны."Это 25-я поставка военной помощи из Финляндии на Украину. Стоимость обновления средств, включенных в пакет, составит для Финляндии около 118 миллионов евро", - сообщается в заявлении на официальном портале ведомства.Кроме того как сообщили в министерстве, на текущий момент Финляндия передала Украине помощи на сумму 2,3 миллиарда евро. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240912/gosdep-851536020.html

украина

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украина, финляндия, военная помощь украине