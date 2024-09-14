https://1prime.ru/20240914/analitika-851560544.html

Юань на неделе пошел по инерции в направлении отметки 12,9 рубля

Юань на неделе пошел по инерции в направлении отметки 12,9 рубля - 14.09.2024, ПРАЙМ

Юань на неделе пошел по инерции в направлении отметки 12,9 рубля

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе продолжил плавное ослабление на Московской бирже, и юань, как мы и предполагали, остался выше 12,5 рубля. Таким... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T06:14+0300

2024-09-14T06:14+0300

2024-09-14T06:14+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе продолжил плавное ослабление на Московской бирже, и юань, как мы и предполагали, остался выше 12,5 рубля. Таким образом, сильный импульс к росту китайской валюты, полученный ею 4 сентября, продолжил поддерживать эту тенденцию – в направлении 12,9 рубля – максимума с апреля, также достигнутого 4 сентября. Недельный диапазон колебаний курса составил 12,57-12,79 рубля.При этом рост валюты КНР к рублю отмечался все сессии на неделе и длится уже шесть торговых сессий. Важно отметить, что курс доллара к юаню в пересчете через рублевые пары после 4 сентября остается близким к курсу форекса, хотя до этого премия на российском рынке доходила до 10%.Основным психологическим поводом для роста валюты КНР к рублю было падение на неделе рынка нефти на минимумы с декабря 2021 года. При этом ЦБ РФ продолжил в рамках операций "валютный своп" ежедневно продавать юани за рублив объемах, близких к рекордным – около 30 миллиардов юаней. Также игроки рынка обратили внимание на пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже вырос на 15 копеек до 12,77 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 1,11 рубля до 90,93 рубля, евро – на 1,08 рубля, до 100,8рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе подросла за неделю от 7,088 до 7,094 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,121 юаня, то есть всего на 0,4% дороже форекса, что существенно ниже по сравнению с державшимися в прошлые недели несколькими процентами.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 6,56 тысячи против 6,37 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМРубль начал рабочую неделю плавным ослаблением против юаня, отыгрывая резкое падение рынка нефти ниже психологического уровня 70 долларов за баррель сорта Brent - впервые с декабря 2021 года. Давление приходило от опасений по поводу падения спроса на углеводородное топливо со стороны Китая. При этом есть признаки ощутимого наращивания добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК+ и прежде всего – со стороны США.Сокращение с 6 сентября продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках работы с ФНБ добавляло давления на рубль. С 6 сентября по 4 октября из-за роста покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, продажи регулятором юаней составят 0,2 миллиарда рублей в день в эквиваленте, что в 37 раз меньше, чем в августе.Наконец, игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ о том, что положительное сальдо внешней торговли России товарами в августе снизилось на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,4 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ за август текущего года также упал - в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,5 миллиарда долларов.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль продолжил плавно слабеть к юаню. При этом участники торгов оценивали предстоявшее в пятницу решение ЦБ РФ по ключевой ставке и сходились во мнении, что она останется на уровне 18% годовых.Однако Банк России неожиданно вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 19% годовых (после 2-х пунктов на прошлом заседании). Теперь ставка вышла на максимальный уровень с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Регулятор заявил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы возобновить процесс дезинфляции в РФ, и допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре.Участники рынка обратили внимание на слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что влияние изменения ключевой ставки на курс рубля перестало быть мгновенным на фоне усложнения трансграничного движения капитала. Сейчас оно стало более растянутым во времени и транслируется через влияние на импорт и торговый баланс. При этом Набиуллина заявила, что дефицита юаней для платежей в РФ нет, проблема только в области валютных позиций банков.Таким образом, риторика ЦБ РФ в плане ДКП остается жесткой, и это будет сдерживать текущее ослабление рубля, в ходе которого юань на Московской бирже может попробовать на прочность уровень 13 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, юань, курсы валют, brent, ставка банка россии