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Северная Корея расширит сотрудничество с Россией, заявил Ким Чен Ын
Северная Корея расширит сотрудничество с Россией, заявил Ким Чен Ын - 14.09.2024, ПРАЙМ
Северная Корея расширит сотрудничество с Россией, заявил Ким Чен Ын
КНДР намерена расширять сотрудничество с Москвой в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подчеркнул глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T06:43+0300
2024-09-14T06:43+0300
2024-09-14T06:58+0300
политика
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сотрудничество
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. КНДР намерена расширять сотрудничество с Москвой в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подчеркнул глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу в Пхеньяне. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее стало известно, что Шойгу посетил Пхеньян, где его принял лидер КНДР."Товарищ Ким Чен Ын оценил, что по договоренностям, достигнутым на июньском корейско-российском саммите в Пхеньяне, отношения между двумя странами динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру", - следует из информации агентства.По завершению встречи Ким Чен Ын пожелал российскому народу "победы и процветания, счастья и благополучия". Ранее российский президент Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи с 76-й годовщиной образования КНДР. В поздравительной телеграмме глава Кремля отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном остаются на высоком уровне, что подтвердили недавние переговоры в столице КНДР.
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кндр, россия, сотрудничество, сергей шойгу, ким чен ын
Политика, КНДР, РОССИЯ, сотрудничество, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын
Северная Корея расширит сотрудничество с Россией, заявил Ким Чен Ын
ЦТАК: Ким Чен Ын на встрече с Шойгу заверил о расширении сотрудничества с РФ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. КНДР намерена расширять сотрудничество с Москвой в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подчеркнул глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу в Пхеньяне. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее стало известно, что Шойгу посетил Пхеньян, где его принял лидер КНДР.
"Товарищ Ким Чен Ын оценил, что по договоренностям, достигнутым на июньском корейско-российском саммите в Пхеньяне, отношения между двумя странами динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру", - следует из информации агентства.
По завершению встречи Ким Чен Ын пожелал российскому народу "победы и процветания, счастья и благополучия".
В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи с 76-й годовщиной образования КНДР. В поздравительной телеграмме глава Кремля отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном остаются на высоком уровне, что подтвердили недавние переговоры в столице КНДР.