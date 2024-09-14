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ЦБ Турции допустил снижение ключевой ставки к концу года, сообщают СМИ

ЦБ Турции допустил снижение ключевой ставки к концу года, сообщают СМИ - 14.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции допустил снижение ключевой ставки к концу года, сообщают СМИ

Центральный банк Турции не изменит ключевую ставку на заседании 19 сентября, оставит её на уровне 50 процентов, на конец года она может составить 46,65... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T10:19+0300

2024-09-14T10:19+0300

2024-09-14T10:24+0300

экономика

ставка

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АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции не изменит ключевую ставку на заседании 19 сентября, оставит её на уровне 50 процентов, на конец года она может составить 46,65 процента, пишет в субботу турецкое экономическое издание Dünya со ссылкой на прогнозы участников рынка. Центробанк Турции уже более пяти месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду, что годовая инфляция в стране в сентябре будет ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. "В опросе ожиданий от ЦБ Турции относительно заседания Комитета по денежно-кредитной политике (КДП), которое состоится в четверг, 19 сентября, приняли участие 15 экономистов. Медианное значение ожиданий экономистов относительно изменения процентной ставки - оставить процентную ставку неизменной на уровне 50 процентов. Среднее значение ожиданий экономистов по ставке на конец года составило 46,65 процента", - пишет издание.

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ставка, турция