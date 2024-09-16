https://1prime.ru/20240916/gosduma-851591855.html
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - на рассмотрение... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:30+0300
2024-09-16T11:30+0300
2024-09-16T11:31+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - на рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября, сказал на заседании комитета его глава Андрей Макаров. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки, необходима для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей. Сейчас оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в размере 10% от разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в соответствии с бюджетным законодательством. Законопроект устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%. Согласно пояснительной записке, общий объем поступлений в федеральный бюджет от перечисления целевых отчислений от лотерей в 2021 году составил 2602 миллиона рублей, в 2022 году - 2933,4 миллиона, в 2023 году - 3548,4 миллиона рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотерей. В связи с принятием и реализацией закона прогнозируемый размер дополнительных поступлений в федеральный бюджет в виде целевых отчислений от лотерей, согласно финансово-экономическому обоснованию, составит: в 2025 году - 3834,2 миллиона рублей, в 2026 году - 4108,1 миллиона, в 2027 году - 4564,6 миллиона, в 2028 году - 5021 миллион рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Комитет ГД поддержал увеличение размера целевых отчислений от лотерей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - на рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября, сказал на заседании комитета его глава Андрей Макаров.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки, необходима для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей.
Сейчас оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в размере 10% от разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в соответствии с бюджетным законодательством.
Законопроект устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%.
Согласно пояснительной записке, общий объем поступлений в федеральный бюджет от перечисления целевых отчислений от лотерей в 2021 году составил 2602 миллиона рублей, в 2022 году - 2933,4 миллиона, в 2023 году - 3548,4 миллиона рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотерей.
В связи с принятием и реализацией закона прогнозируемый размер дополнительных поступлений в федеральный бюджет в виде целевых отчислений от лотерей, согласно финансово-экономическому обоснованию, составит: в 2025 году - 3834,2 миллиона рублей, в 2026 году - 4108,1 миллиона, в 2027 году - 4564,6 миллиона, в 2028 году - 5021 миллион рублей.