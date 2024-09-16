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В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 16.09.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - на рассмотрение... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:30+0300
2024-09-16T11:31+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - на рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября, сказал на заседании комитета его глава Андрей Макаров. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки, необходима для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей. Сейчас оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в размере 10% от разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в соответствии с бюджетным законодательством. Законопроект устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%. Согласно пояснительной записке, общий объем поступлений в федеральный бюджет от перечисления целевых отчислений от лотерей в 2021 году составил 2602 миллиона рублей, в 2022 году - 2933,4 миллиона, в 2023 году - 3548,4 миллиона рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотерей. В связи с принятием и реализацией закона прогнозируемый размер дополнительных поступлений в федеральный бюджет в виде целевых отчислений от лотерей, согласно финансово-экономическому обоснованию, составит: в 2025 году - 3834,2 миллиона рублей, в 2026 году - 4108,1 миллиона, в 2027 году - 4564,6 миллиона, в 2028 году - 5021 миллион рублей.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
11:30 16.09.2024 (обновлено: 11:31 16.09.2024)
 
В Госдуме поддержали увеличение размера целевых отчислений от лотерей

Комитет ГД поддержал увеличение размера целевых отчислений от лотерей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - на рассмотрение Думы его планируется вынести 24 сентября, сказал на заседании комитета его глава Андрей Макаров.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки, необходима для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей.
Сейчас оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в размере 10% от разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в соответствии с бюджетным законодательством.
Законопроект устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%.
Согласно пояснительной записке, общий объем поступлений в федеральный бюджет от перечисления целевых отчислений от лотерей в 2021 году составил 2602 миллиона рублей, в 2022 году - 2933,4 миллиона, в 2023 году - 3548,4 миллиона рублей, или 3,9% от выручки от проведения лотерей.
В связи с принятием и реализацией закона прогнозируемый размер дополнительных поступлений в федеральный бюджет в виде целевых отчислений от лотерей, согласно финансово-экономическому обоснованию, составит: в 2025 году - 3834,2 миллиона рублей, в 2026 году - 4108,1 миллиона, в 2027 году - 4564,6 миллиона, в 2028 году - 5021 миллион рублей.
 
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