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Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил президент Ирана
Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил президент Ирана - 16.09.2024, ПРАЙМ
Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил президент Ирана
Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил в понедельник на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T17:34+0300
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ТЕГЕРАН, 16 сен - ПРАЙМ. Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил в понедельник на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Телеканал CNN 6 сентября утверждал, ссылаясь на источники, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности, которые в дальнейшем будут применяться на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал данное сообщение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" Москве не имеют под собой никаких оснований."Может, и раньше что-то передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было, но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет", — сказал Пезешкиан. Канаани также ранее заявлял, что любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с украинским конфликтом предпринимается в целях оправдать продолжение поставок Западом оружия Украине.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, иран, вооружение
Политика, РОССИЯ, ИРАН, вооружение
Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил президент Ирана
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран не передавал никакого оружия Москве
ТЕГЕРАН, 16 сен - ПРАЙМ. Тегеран не передавал никакого оружия Москве, заявил в понедельник на своей первой пресс-конференции президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
Телеканал CNN 6 сентября утверждал, ссылаясь на источники, что Тегеран якобы передал Москве баллистические ракеты малой дальности, которые в дальнейшем будут применяться на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал данное сообщение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" Москве не имеют под собой никаких оснований.
"Может, и раньше что-то передавали, много лет тому назад, потому что запретов и санкций не было, но мы России ничего не давали с тех пор, как пришло мое правительство. За этот период мы не передали России никаких ракет", — сказал Пезешкиан.
Канаани также ранее заявлял, что любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с украинским конфликтом предпринимается в целях оправдать продолжение поставок Западом оружия Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
МИД призвал США "не совать свой нос" в отношения России и Ирана