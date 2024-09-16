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КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России - 16.09.2024, ПРАЙМ
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России
Посольство Китая в Лондоне возмущено распространением США и Великобританией ложной информации о том, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:21+0300
2024-09-16T12:21+0300
2024-09-16T12:27+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Посольство Китая в Лондоне возмущено распространением США и Великобританией ложной информации о том, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Об этом говорится в сообщении дипмиссии."Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - сказано в заявлении диппредставительства.В сообщении также подчеркивается, что китайская сторона призывает Великобританию и США не подливать масла в огонь и не распространять обвинения без должной основы.В посольстве добавили, что Китай всегда придерживается объективной и справедливой позиции в отношении украинского вопроса, активно продвигает мирные переговоры и способствует политическому урегулированию.
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китай, сша, россия
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России
Посольство КНР в Лондоне выступило против распространения лжи о поддержке Китам ВПК РФ
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Посольство Китая в Лондоне возмущено распространением США и Великобританией ложной информации о том, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.
"Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - сказано в заявлении диппредставительства.
В сообщении также подчеркивается, что китайская сторона призывает Великобританию и США не подливать масла в огонь и не распространять обвинения без должной основы.
В посольстве добавили, что Китай всегда придерживается объективной и справедливой позиции в отношении украинского вопроса, активно продвигает мирные переговоры и способствует политическому урегулированию.
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