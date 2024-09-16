Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240916/kitay-851593384.html
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России - 16.09.2024, ПРАЙМ
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России
Посольство Китая в Лондоне возмущено распространением США и Великобританией ложной информации о том, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:21+0300
2024-09-16T12:27+0300
политика
китай
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Посольство Китая в Лондоне возмущено распространением США и Великобританией ложной информации о том, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Об этом говорится в сообщении дипмиссии."Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - сказано в заявлении диппредставительства.В сообщении также подчеркивается, что китайская сторона призывает Великобританию и США не подливать масла в огонь и не распространять обвинения без должной основы.В посольстве добавили, что Китай всегда придерживается объективной и справедливой позиции в отношении украинского вопроса, активно продвигает мирные переговоры и способствует политическому урегулированию.
https://1prime.ru/20240913/kitay-851540808.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, россия
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ
12:21 16.09.2024 (обновлено: 12:27 16.09.2024)
 
КНР ответила на обвинения о якобы поддержке Пекином ВПК России

Посольство КНР в Лондоне выступило против распространения лжи о поддержке Китам ВПК РФ

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Посольство Китая в Лондоне возмущено распространением США и Великобританией ложной информации о том, что Пекин поддерживает российский военно-промышленный комплекс. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.
"Мы решительно выступаем против непрерывного распространения соответствующими странами ложной информации о том, что Китай якобы поддерживает военно-промышленный комплекс России", - сказано в заявлении диппредставительства.
В сообщении также подчеркивается, что китайская сторона призывает Великобританию и США не подливать масла в огонь и не распространять обвинения без должной основы.
В посольстве добавили, что Китай всегда придерживается объективной и справедливой позиции в отношении украинского вопроса, активно продвигает мирные переговоры и способствует политическому урегулированию.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
В Китае обозначили США "красные линии"
13 сентября, 11:21
 
ПолитикаКИТАЙСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала