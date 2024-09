https://1prime.ru/20240916/logistika-851592751.html

Можно ли победить дефицит водителей и грузовиков в российской логистике

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. По данным Росстата, более 70% грузов в России перевозится автомобильным транспортом. Почти каждый товар, которым мы пользуемся ежедневно – продукты питания, бытовая техника и даже бензин – на каком-то этапе своего пути был перевезен грузовиком. Таким образом, грузоперевозки – основополагающий элемент любой экономики. Для того, чтобы грузы перемещались, нужно, по сути, две базовые вещи: фуры и водители.По оценке консалтинговой компании Kept, в нашей стране насчитывается 584 000 фур – тягачей с прицепами на 20 тонн груза. Причем большинство из них принадлежит индивидуальным предпринимателям, многие из которых сами же их и водят. Такие водители ищут грузы достаточно стихийно – для этого существуют многочисленные чаты, форумы в интернете и, конечно, "сарафанное радио". В свою очередь, грузоотправители испытывают на себе нехватку водителей, более того, им важно, чтобы перевозчик был надежным и привез груз вовремя. Нередко, чтобы их найти, приходится переплачивать посредникам.Обычно фрагментированные бизнесы с асимметрией информации становятся идеальным кандидатом для "уберизации". Достаточно создать цифровую платформу, чтобы свести грузоотправителей с перевозчиками. Первые сэкономят деньги, вторые – время, а цифровая платформа заработает свою комиссию. На практике ситуация в разных регионах мира складывается по-разному.США и ЕвропаАмериканская компания Uber еще в 2016 году создала подразделение Uber Freight. "Дизраптить" рынок грузоперевозок оказалось сложнее, чем рынок такси. Этот рынок в США – более консолидированный, на нем есть десятки крупных перевозчиков со сложившейся грузовой базой. Причем некоторые из них – например, J.B. Hunt и Knight-Swift – создали собственные цифровые платформы, чтобы привлекать к перевозке грузов, в том числе, сторонних перевозчиков.В автомобильных грузоперевозках также есть множество нюансов, связанных с оформлением документов, учетом расходов и отслеживанием грузов. Чтобы улучшить свои компетенции в этой сфере Uber Freight в 2021 году приобрел компанию Transplace, предоставляющую технологические решения в области логистики, за $2,25 млрд. В прошлом году оборот заказов Uber Freight превысил $5,2 млрд.В Европе лидером цифровой логистики является немецкий "единорог" (так называют компании с оценку более $1 млрд) Sennder. Несколько лет назад эта компания приобрела европейское подразделение Uber Freight, а также конкурентов во Франции, Испании и Нидерландах. Летом 2024 года Sennder договорился о покупке бизнеса американского логистического гиганта C.H. Robinson по наземным грузоперевозкам в Европе.Китай и БразилияКитайская платформа Full Truck Alliance, акции которой торгуются в Нью-Йорке, на сегодняшний день является наиболее успешным примером"уберизации" рынка грузоперевозок. Ее оборот превышает $20 млрд, а чистая выручка в прошлом году достигла $1,2 млрд. Успех связан с тем, что китайский рынок более фрагментирован: средний размер перевозчика на нем (по количеству грузовиков в парке) значительно меньше, чем в США.Full Truck возникла в 2017 году в результате объединения двух китайских сервисов, которые начинали бизнес с размещения заявок грузоотправителей на перевозку в мессенджерах WeChat и QQ, а затем разработали собственные мобильные приложения.Компания зарабатывает на комиссии за перевозку грузов и плате за размещение заявок участников платформы, а также дополнительных услугах. Из приложения Full Truck можно оплачивать страхование груза, заправку топливом, проезд по платным дорогам. Можно даже кредитоваться. Это актуально с учетом того, что грузовладельцы обычно платят с отсрочкой, а перевозчикам нужно нести расходы прямо сейчас.В другой географически протяженной стране, Бразилии, успешно развивается компания Frete.com (от португальского "груз"). Она возникла в 2021 году за счет объединения двух лидеров логистического рынка - Fretebras и CargoX- и получила оценку более $1 млрд в ходе раунда инвестиций от именитых SoftBank и Tencent. Площадка не только сводит грузовладельцев и перевозчиков, но и помогает оплатить топливо, платные дороги и обеспечить безопасность грузов, ведь фуры с дорогими товарами в Бразилии нередко грабят.А что у нас?Для России "уберизация" автомобильных грузоперевозок тоже актуальна. Это огромный рынок. Объем его крупнейшего сегмента - Full Truck Load (FTL), когда фура везет партию товара одного грузоотправителя – по оценке Kept, в 2022 году составила 3,5 трлн рублей. Бывают и сборные грузы, когда в одной фуре едут товары сразу нескольких грузоотправителей, но это более нишевый сегмент.Одновременно в России хорошо развита сфера IT, а правительство стремится к обелению и цифровизации бизнеса, в том числе логистического. На рынке уже сформировалось несколько компаний, которые обладают потенциалом для создания ведущей игрока цифровой логистики в России. В их числе биржа грузоперевозок АТИ.su (сокращение от агентства "АвтоТрансИнфо"). Она работает по модели классифайд: размещает заказы грузовладельцев на перевозку и дает возможность перевозчикам связаться с ним.Существуют независимые онлайн-экспедиторы – например, Fura, Cargomart, oboz, Deliver и другие. Они хорошо понимают логистический бизнес и потребности клиентов. Однако им сложно быстро расти из-за ограниченных возможностей по вывозу грузов на этапе развития.Есть также цифровые платформы, запущенные крупными IT-экосистемами – например, Яндекс. Магистрали. Они соединяют грузоотправителей и перевозчиков, но пока служат, в основном, для развития логистических функций собственных экосистем, закрывая потребности других бизнесов внутри корпорации.Еще один игрок – логистическая платформа "Монополия", известная сделками по покупке контрольного пакета Globaltruck и сервиса "Умная логистика". Она начинала с модели собственных перевозок, но в последние несколько лет развивается по платформенной модели, то есть объединяет участников всего рынка на одной цифровой площадке, организует динамическое ценообразование, дает доступ к дополнительным сервисам и технологиям. С платформой уже сотрудничают 8 000 перевозчиков, оперирующих 80 000 грузовиков. Низкий уровень цифровизации и концентрации этого рынка открывает для подобных игроков практически неограниченные возможности роста. Также у компании есть проект "Монополия. Бизнес", который помогает водителям уйти из найма и стать предпринимателями: платформа обеспечивает им поток заказов.Российский опыт показывает, что хорошие инициативы по созданию платформ логистики в стране есть, однако пока рынок автомобильных грузоперевозок фрагментирован и не слишком прозрачен. Тем не менее, глядя на опыт Китая и Бразилии, можно предполагать, что индустрия будет развиваться похожим образом – грузоотправители и перевозчики неизбежно перейдут на цифровые платформы, которые помимо неограниченного масштабирования предлагают удобные цифровые интерфейсы управления перевозками, осуществляют арбитраж, обеспечивая надежность сделок, а также развивают дополнительные услуги по принципу "одного окна".Цифровизация также поможет сделать рынок логистики более прозрачным, стимулировать рост качества сервиса, налоговых поступлений и развитие малого бизнеса – а последнее, что немаловажно, похоже способно победить дефицит водителей в стране, который ограничивает рост многих логистических компаний и бизнесов, нуждающихся в услугах перевозки.

