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Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее

Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее - 16.09.2024, ПРАЙМ

Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее

Иран и Россия собираются как можно скорее реализовать проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр экономики Ирана Абдоль-Насер | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:58+0300

2024-09-16T15:58+0300

2024-09-16T15:58+0300

экономика

иран

россия

транспорт

мтк "север-юг"

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ТЕГЕРАН, 16 сен – ПРАЙМ. Иран и Россия собираются как можно скорее реализовать проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр экономики Ирана Абдоль-Насер Хеммати. "Иран и Россия полны решимости реализовать транспортный коридор Север-Юг как можно скорее", - сказал Хеммати. МТК "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север – Юг" - Решт-Астара в Иране.

https://1prime.ru/20240914/sotrudnichestvo-851566095.html

иран

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иран, россия, транспорт, мтк "север-юг"