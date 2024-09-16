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Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее
Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее - 16.09.2024, ПРАЙМ
Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее
Иран и Россия собираются как можно скорее реализовать проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр экономики Ирана Абдоль-Насер | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:58+0300
2024-09-16T15:58+0300
экономика
иран
россия
транспорт
мтк "север-юг"
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ТЕГЕРАН, 16 сен – ПРАЙМ. Иран и Россия собираются как можно скорее реализовать проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр экономики Ирана Абдоль-Насер Хеммати. "Иран и Россия полны решимости реализовать транспортный коридор Север-Юг как можно скорее", - сказал Хеммати. МТК "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север – Юг" - Решт-Астара в Иране.
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иран, россия, транспорт, мтк "север-юг"
Экономика, ИРАН, РОССИЯ, Транспорт, МТК "Север-Юг"
15:58 16.09.2024
 
Тегеран и Москва хотят реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее

Хеммати: Иран и РФ собираются реализовать проект МТК "Север-Юг" как можно скорее

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 16 сен – ПРАЙМ. Иран и Россия собираются как можно скорее реализовать проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр экономики Ирана Абдоль-Насер Хеммати.
"Иран и Россия полны решимости реализовать транспортный коридор Север-Юг как можно скорее", - сказал Хеммати.
МТК "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север – Юг" - Решт-Астара в Иране.
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