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В Армении назвали сбор подписей по присоединению к ЕС манипуляцией - 16.09.2024, ПРАЙМ
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В Армении назвали сбор подписей по присоединению к ЕС манипуляцией
В Армении назвали сбор подписей по присоединению к ЕС манипуляцией - 16.09.2024, ПРАЙМ
В Армении назвали сбор подписей по присоединению к ЕС манипуляцией
Сбор подписей по вопросу вступления Армении в ЕС является политической манипуляцией, считает армянский политолог Бениамин Матевосян. | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T07:49+0300
2024-09-16T07:50+0300
политика
армения
ес
брикс
вступление в ес
оппозиция
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ЕРЕВАН, 16 сен - ПРАЙМ. Сбор подписей по вопросу вступления Армении в ЕС является политической манипуляцией, считает армянский политолог Бениамин Матевосян. Ранее Центризбирком разрешил сбор подписей по вопросу присоединения страны к ЕС, этому предшествовало создание инициативной группы из прозападных политических деятелей по запуску процесса."Несмотря на то, что формально инициаторами процесса сбора подписей за организацию референдума по вступлению в ЕС выступают партии, позиционирующие себя как оппозиционные, они не являются оппозиционными (премьеру - прим. ред.) Николу Пашиняну силами", - заявил Матевосян в интервью РИА Новости. Эксперт считает, что это решение продиктовано курсом правящих партий, а не оппозиции. Он также объяснил, что по ряду причин главы государства не решаются действовать напрямую от своего имени.Он также отметил, что сбор подписей не гарантирует вступление Армении в Европейский союз. По словам Матевосяна, такой шаг является частью политической манипуляции, направленной на то, чтобы убедить население в европоориентированном векторе политике и близящихся перспективах вступления в ЕС.Политолог подчеркнул, что присоединение государства к Союзу едва ли может предложить ему какие-либо преимущества. Более того, многие соседние государства намерены присоединиться к БРИКС, а не к европейским институтам."Посмотрите, что происходит вокруг нас. Иран стремится в БРИКС, Турция и Азербайджана стремятся в БРИКС. Есть большая вероятность того, что после выборов Грузия также подаст заявку на вступление в БРИКС, это будет логично", - резюмировал Матевосян.
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армения, ес, брикс, вступление в ес, оппозиция
Политика, АРМЕНИЯ, ЕС, БРИКС, вступление в ЕС, Оппозиция
07:49 16.09.2024 (обновлено: 07:50 16.09.2024)
 
В Армении назвали сбор подписей по присоединению к ЕС манипуляцией

Матевосян: сбор подписей вступлению Армении в ЕС является политической манипуляцией

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© fotolia.com / Regisser.com
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ЕРЕВАН, 16 сен - ПРАЙМ. Сбор подписей по вопросу вступления Армении в ЕС является политической манипуляцией, считает армянский политолог Бениамин Матевосян.
Ранее Центризбирком разрешил сбор подписей по вопросу присоединения страны к ЕС, этому предшествовало создание инициативной группы из прозападных политических деятелей по запуску процесса.
"Несмотря на то, что формально инициаторами процесса сбора подписей за организацию референдума по вступлению в ЕС выступают партии, позиционирующие себя как оппозиционные, они не являются оппозиционными (премьеру - прим. ред.) Николу Пашиняну силами", - заявил Матевосян в интервью РИА Новости.
Эксперт считает, что это решение продиктовано курсом правящих партий, а не оппозиции. Он также объяснил, что по ряду причин главы государства не решаются действовать напрямую от своего имени.
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Он также отметил, что сбор подписей не гарантирует вступление Армении в Европейский союз. По словам Матевосяна, такой шаг является частью политической манипуляции, направленной на то, чтобы убедить население в европоориентированном векторе политике и близящихся перспективах вступления в ЕС.
Политолог подчеркнул, что присоединение государства к Союзу едва ли может предложить ему какие-либо преимущества. Более того, многие соседние государства намерены присоединиться к БРИКС, а не к европейским институтам.
"Посмотрите, что происходит вокруг нас. Иран стремится в БРИКС, Турция и Азербайджана стремятся в БРИКС. Есть большая вероятность того, что после выборов Грузия также подаст заявку на вступление в БРИКС, это будет логично", - резюмировал Матевосян.
 
ПолитикаАРМЕНИЯЕСБРИКСвступление в ЕСОппозиция
 
 
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