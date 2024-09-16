https://1prime.ru/20240916/rieltor-851586940.html

Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов

Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов - 16.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов

На российском рынке отмечен серьезный дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги. На это повлияла сложная ситуация на рынке... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T07:30+0300

2024-09-16T07:30+0300

2024-09-16T07:32+0300

рынок недвижимости

ипотека

россия

дефицит кадров

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На российском рынке отмечен серьезный дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги. На это повлияла сложная ситуация на рынке вторичного жилья, заявили опрошенные эксперты в интервью РИА Недвижимость. Так, согласно официальным данным, на сегодняшний день в России работают около 550 тысяч риелторов. Однако не все из них обладают достаточными компетенциями и квалификацией, подчеркнул ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов."Авито Работа" сообщает, что спрос на риелторов летом текущего года вырос на 12% относительно аналогичного периода 2023 года. Сергей Еремин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости", пояснил, что услуги профессионалов стали еще более востребованными в рамках тяжелой ситуации на рынке. Она выражена в планомерно увеличивающихся сроках продажи построенных объектов и конкуренции за покупателей.К риелторам, однако, обращаются не только с запросом купли-продажи объекта, но и за помощью в выборе ипотечной программы и даже поиске ремонтной бригады.Иванов подчеркнул, что большая часть специалистов сконцентрирована в крупных городах, однако запрос на кадры растет и в регионах. Согласно последним данным, на одну вакансию приходится всего 2,3 активных резюме, а в пиковый сезон показатель становится еще ниже. Это ведет к "кадровому голоду" на рынке.

https://1prime.ru/20240913/ipoteka-851549835.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок недвижимости, ипотека, россия, дефицит кадров