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Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов
Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов
На российском рынке отмечен серьезный дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги. На это повлияла сложная ситуация на рынке... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T07:30+0300
2024-09-16T07:32+0300
рынок недвижимости
ипотека
россия
дефицит кадров
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На российском рынке отмечен серьезный дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги. На это повлияла сложная ситуация на рынке вторичного жилья, заявили опрошенные эксперты в интервью РИА Недвижимость. Так, согласно официальным данным, на сегодняшний день в России работают около 550 тысяч риелторов. Однако не все из них обладают достаточными компетенциями и квалификацией, подчеркнул ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов."Авито Работа" сообщает, что спрос на риелторов летом текущего года вырос на 12% относительно аналогичного периода 2023 года. Сергей Еремин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости", пояснил, что услуги профессионалов стали еще более востребованными в рамках тяжелой ситуации на рынке. Она выражена в планомерно увеличивающихся сроках продажи построенных объектов и конкуренции за покупателей.К риелторам, однако, обращаются не только с запросом купли-продажи объекта, но и за помощью в выборе ипотечной программы и даже поиске ремонтной бригады.Иванов подчеркнул, что большая часть специалистов сконцентрирована в крупных городах, однако запрос на кадры растет и в регионах. Согласно последним данным, на одну вакансию приходится всего 2,3 активных резюме, а в пиковый сезон показатель становится еще ниже. Это ведет к "кадровому голоду" на рынке.
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рынок недвижимости, ипотека, россия, дефицит кадров
рынок недвижимости, ипотека, РОССИЯ, дефицит кадров
07:30 16.09.2024 (обновлено: 07:32 16.09.2024)
 
Эксперты рассказали о серьезном дефиците профессиональных риелторов

Эксперты зафиксировали дефицит профессиональных риелторов в России

© fotolia.com / Brian JacksonИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© fotolia.com / Brian Jackson
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На российском рынке отмечен серьезный дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги. На это повлияла сложная ситуация на рынке вторичного жилья, заявили опрошенные эксперты в интервью РИА Недвижимость.
Так, согласно официальным данным, на сегодняшний день в России работают около 550 тысяч риелторов. Однако не все из них обладают достаточными компетенциями и квалификацией, подчеркнул ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов.
"Авито Работа" сообщает, что спрос на риелторов летом текущего года вырос на 12% относительно аналогичного периода 2023 года. Сергей Еремин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости", пояснил, что услуги профессионалов стали еще более востребованными в рамках тяжелой ситуации на рынке. Она выражена в планомерно увеличивающихся сроках продажи построенных объектов и конкуренции за покупателей.
К риелторам, однако, обращаются не только с запросом купли-продажи объекта, но и за помощью в выборе ипотечной программы и даже поиске ремонтной бригады.
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Иванов подчеркнул, что большая часть специалистов сконцентрирована в крупных городах, однако запрос на кадры растет и в регионах. Согласно последним данным, на одну вакансию приходится всего 2,3 активных резюме, а в пиковый сезон показатель становится еще ниже. Это ведет к "кадровому голоду" на рынке.
 
рынок недвижимостиипотекаРОССИЯдефицит кадров
 
 
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