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"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240916/tramp-851589631.html
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа
Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:56+0300
2024-09-16T09:56+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall Street Journal."В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — сказано в публикации.Издание The New York Post в свою очередь узнало, что на автомобиле Рута обнаружены стикеры в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Рут также активно выражал свои политические взгляды в интернете и делал пожертвования в пользу демократов с 2019 года.Ранее СМИ сообщали, что воскресенье 15 сентября возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, власти рассматривают это как попытку покушения на политика. Сам Райан Рут уже задержан, а автомат АК-47 был обнаружен рядом с местом происшествия.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
09:56 16.09.2024
 
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа

WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа был готов погибнуть за Киев

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall Street Journal.
"В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — сказано в публикации.
Издание The New York Post в свою очередь узнало, что на автомобиле Рута обнаружены стикеры в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Рут также активно выражал свои политические взгляды в интернете и делал пожертвования в пользу демократов с 2019 года.
Ранее СМИ сообщали, что воскресенье 15 сентября возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, власти рассматривают это как попытку покушения на политика. Сам Райан Рут уже задержан, а автомат АК-47 был обнаружен рядом с местом происшествия.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Стали известны подробности второго покушения на Трампа
05:46
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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