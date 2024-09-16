https://1prime.ru/20240916/tramp-851589631.html
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа
Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T09:56+0300
2024-09-16T09:56+0300
2024-09-16T09:56+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall Street Journal."В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — сказано в публикации.Издание The New York Post в свою очередь узнало, что на автомобиле Рута обнаружены стикеры в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Рут также активно выражал свои политические взгляды в интернете и делал пожертвования в пользу демократов с 2019 года.Ранее СМИ сообщали, что воскресенье 15 сентября возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, власти рассматривают это как попытку покушения на политика. Сам Райан Рут уже задержан, а автомат АК-47 был обнаружен рядом с местом происшествия.
https://1prime.ru/20240916/pokushenie-851585882.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа
WSJ: подозреваемый в попытке покушения на Трампа был готов погибнуть за Киев
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall Street Journal
.
"В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — сказано в публикации.
Издание The New York Post в свою очередь узнало, что на автомобиле Рута обнаружены стикеры в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Рут также активно выражал свои политические взгляды в интернете и делал пожертвования в пользу демократов с 2019 года.
Ранее СМИ сообщали, что воскресенье 15 сентября возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, власти рассматривают это как попытку покушения на политика. Сам Райан Рут уже задержан, а автомат АК-47 был обнаружен рядом с местом происшествия.
Стали известны подробности второго покушения на Трампа