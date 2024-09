https://1prime.ru/20240916/tramp-851589631.html

"Готов умереть за Киев". WSJ узнала о подозреваемом, покушавшемся на Трампа

2024-09-16T09:56+0300

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Американец Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, объявил о своей готовности сражаться и умереть за Киев в рядах ВСУ, выяснила газета The Wall Street Journal."В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — сказано в публикации.Издание The New York Post в свою очередь узнало, что на автомобиле Рута обнаружены стикеры в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. Рут также активно выражал свои политические взгляды в интернете и делал пожертвования в пользу демократов с 2019 года.Ранее СМИ сообщали, что воскресенье 15 сентября возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, власти рассматривают это как попытку покушения на политика. Сам Райан Рут уже задержан, а автомат АК-47 был обнаружен рядом с местом происшествия.

