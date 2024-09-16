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ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного ИЖС

ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного ИЖС - 16.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного ИЖС

ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за счет комбинированной ипотеки: клиенты могут сочетать... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T11:59+0300

2024-09-16T11:59+0300

2024-09-16T11:59+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за счет комбинированной ипотеки: клиенты могут сочетать семейную и IT-ипотеку с рыночными программами банка, говорится в пресс-релизе банка. "С 16 сентября клиенты ВТБ могут сочетать "семейную" и IT-ипотеку с рыночными программами при получении денег на строительство частных домов. Комбинирование продуктов позволит им более чем вдвое увеличить сумму кредита и построить дом большей площади", - указывается в сообщении. "При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по "семейной" ипотеке заемщики теперь могут получить до 30 миллионов рублей, в остальных регионах – до 15 миллионов рублей. Для сравнения, стандартные лимиты по этой госпрограмме составляют 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС увеличена до 18 миллионов рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям - 9 миллионов рублей)", - поясняется там же. Получить деньги можно как на строительство дома на уже имеющемся участке, так и на покупку земли для последующего возведения на ней объекта. Первый взнос по комбинированной ипотеке должен составлять не менее 20,1%. Срок договора может достигать 30 лет. Главным условием является строительство дома силами подрядной организации с расчетами через счета эскроу, отмечается в пресс-релизе. Несмотря на комбинирование нескольких программ, для заемщика будут действовать единый договор и платеж на весь срок. Выдача кредита будет осуществляться единой суммой, ставка по нему будет средневзвешенной между ставкой госпрограммы и базовой ставкой банка. Она также будет зависеть от суммы кредита, уточняется там же.

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россия, втб