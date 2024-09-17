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ЕС заплатит за воровство российских активов, заявили в Госдуме - 17.09.2024, ПРАЙМ
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ЕС заплатит за воровство российских активов, заявили в Госдуме
ЕС заплатит за воровство российских активов, заявили в Госдуме - 17.09.2024, ПРАЙМ
ЕС заплатит за воровство российских активов, заявили в Госдуме
Евросоюз сторицей заплатит за кражу российских активов, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в беседе с агентством РИА Новости. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T15:29+0300
2024-09-17T15:29+0300
экономика
замороженные российские активы
госдума
ес
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз сторицей заплатит за кражу российских активов, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в беседе с агентством РИА Новости."Европа должна помнить, что России чужого не надо, но и своего она никому не отдаст, поэтому все присвоенные гоп-стопом деньги им придется вскорости вернуть сторицей и заплатить за публичное воровство наших активов", - отметил парламентарий.Собеседник агентства также указал, что руководство ЕС ведет себя двусмысленно, ратуя за мир на словах, но предпринимая шаги к эскалации конфликта между Украиной и Россией. Парламентарий резюмировал, что эти решения вносят хаос и разрушают доверие.ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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замороженные российские активы, госдума, ес
Экономика, замороженные российские активы, Госдума, ЕС
15:29 17.09.2024
 
ЕС заплатит за воровство российских активов, заявили в Госдуме

Шеремет: Евросоюз сторицей заплатит за воровство российских активов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Евросоюз сторицей заплатит за кражу российских активов, заявил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет в беседе с агентством РИА Новости.
"Европа должна помнить, что России чужого не надо, но и своего она никому не отдаст, поэтому все присвоенные гоп-стопом деньги им придется вскорости вернуть сторицей и заплатить за публичное воровство наших активов", - отметил парламентарий.
Собеседник агентства также указал, что руководство ЕС ведет себя двусмысленно, ратуя за мир на словах, но предпринимая шаги к эскалации конфликта между Украиной и Россией. Парламентарий резюмировал, что эти решения вносят хаос и разрушают доверие.
ЕС и страны G7 заморозили около половины российских валютных резервов, составляющих около 300 миллиардов евро, с начала военной операции России в Украине. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в частности, на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
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Экономиказамороженные российские активыГосдумаЕС
 
 
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