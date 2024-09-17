https://1prime.ru/20240917/avtoprom-851617728.html
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают - 17.09.2024, ПРАЙМ
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают
Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T11:27+0300
2024-09-17T11:27+0300
2024-09-17T11:34+0300
китай
китайский автопром
mercedes-benz
byd
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_951c5174061ac9ac5da1765bb4123f68.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке, пишет Bloomberg. BYD приобрела оставшиеся 10% акций, в компании, созданной для продвижения электромобилей премиум-класса Denza, следует из заявления компании. Представители Mercedes-Benz в Китае от комментариев отказались. Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит в период особого обострения торговой напряженности между Китаем и Европой. Ранее стало известно, что Еврокомиссия работает над введением дополнительных тарифов на китайские электромобили в размере до 36,3%.Компания Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была основана BYD и Mercedes в 2011 году. Низкие продажи электромобилей привели к сокращению доли Mercedes в предприятии до 10% в 2021 году.
https://1prime.ru/20240906/avto-851384899.html
китай
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_af39855b7788e48f8c83c17d4ceb8589.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, китайский автопром, mercedes-benz, byd, германия
КИТАЙ, китайский автопром, Mercedes-Benz, BYD, ГЕРМАНИЯ
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают
Bloomberg: BYD получила полный контроль над предприятием Mercedes-Benz в Китае
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ.
Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке, пишет Bloomberg
.
BYD приобрела оставшиеся 10% акций, в компании, созданной для продвижения электромобилей премиум-класса Denza, следует из заявления компании. Представители Mercedes-Benz в Китае от комментариев отказались.
Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит в период особого обострения торговой напряженности между Китаем и Европой. Ранее стало известно, что Еврокомиссия работает над введением дополнительных тарифов на китайские электромобили в размере до 36,3%.
Компания Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была основана BYD и Mercedes в 2011 году. Низкие продажи электромобилей привели к сокращению доли Mercedes в предприятии до 10% в 2021 году.
Неубиваемая альтернатива китайским авто: кроссовер до 2 млн рублей