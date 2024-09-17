Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240917/avtoprom-851617728.html
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают - 17.09.2024, ПРАЙМ
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают
Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T11:27+0300
2024-09-17T11:34+0300
китай
китайский автопром
mercedes-benz
byd
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_951c5174061ac9ac5da1765bb4123f68.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке, пишет Bloomberg. BYD приобрела оставшиеся 10% акций, в компании, созданной для продвижения электромобилей премиум-класса Denza, следует из заявления компании. Представители Mercedes-Benz в Китае от комментариев отказались. Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит в период особого обострения торговой напряженности между Китаем и Европой. Ранее стало известно, что Еврокомиссия работает над введением дополнительных тарифов на китайские электромобили в размере до 36,3%.Компания Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была основана BYD и Mercedes в 2011 году. Низкие продажи электромобилей привели к сокращению доли Mercedes в предприятии до 10% в 2021 году.
https://1prime.ru/20240906/avto-851384899.html
китай
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_af39855b7788e48f8c83c17d4ceb8589.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, китайский автопром, mercedes-benz, byd, германия
КИТАЙ, китайский автопром, Mercedes-Benz, BYD, ГЕРМАНИЯ
11:27 17.09.2024 (обновлено: 11:34 17.09.2024)
 
Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают

Bloomberg: BYD получила полный контроль над предприятием Mercedes-Benz в Китае

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке, пишет Bloomberg.
BYD приобрела оставшиеся 10% акций, в компании, созданной для продвижения электромобилей премиум-класса Denza, следует из заявления компании. Представители Mercedes-Benz в Китае от комментариев отказались.
Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит в период особого обострения торговой напряженности между Китаем и Европой. Ранее стало известно, что Еврокомиссия работает над введением дополнительных тарифов на китайские электромобили в размере до 36,3%.
Компания Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была основана BYD и Mercedes в 2011 году. Низкие продажи электромобилей привели к сокращению доли Mercedes в предприятии до 10% в 2021 году.
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Неубиваемая альтернатива китайским авто: кроссовер до 2 млн рублей
6 сентября, 11:25
 
КИТАЙкитайский автопромMercedes-BenzBYDГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала