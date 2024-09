Китайский автопром стал еще ближе к Mercedes, а немцы отступают

https://1prime.ru/20240917/avtoprom-851617728.html

2024-09-17T11:27+0300

китай

китайский автопром

mercedes-benz

byd

германия

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель BYD Co. получил полный контроль над совместным с Mercedes-Benz Group AG предприятием в Китае, поскольку все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем автомобильном рынке, пишет Bloomberg. BYD приобрела оставшиеся 10% акций, в компании, созданной для продвижения электромобилей премиум-класса Denza, следует из заявления компании. Представители Mercedes-Benz в Китае от комментариев отказались. Этот шаг завершает 13-летнее партнерство и происходит в период особого обострения торговой напряженности между Китаем и Европой. Ранее стало известно, что Еврокомиссия работает над введением дополнительных тарифов на китайские электромобили в размере до 36,3%.Компания Denza, зарегистрированная как Shenzhen BYD New Energy Co., была основана BYD и Mercedes в 2011 году. Низкие продажи электромобилей привели к сокращению доли Mercedes в предприятии до 10% в 2021 году.

китай

германия

2024

