Philip Morris продает производителя ингаляционных препаратов компании Molex

2024-09-17T22:29+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) продает за 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) свое подразделение, занимающееся разработкой ингаляционных препаратов, компании в сфере электроники Molex, следует из пресс-релиза PMI. "Vectura Fertin Pharma, Inc, дочерняя компания Philip Morris International Inc, сегодня объявляет о продаже своего подразделения Vectura Group Ltd компании Molex Asia Holdings Ltd, а также о заключении генеральных соглашений об оказании услуг по разработке собственной линии ингаляционных терапевтических препаратов Vectura Fertin Pharma. Сделка включает в себя денежное вознаграждение в размере 150 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении. Приобретение Philip Morris фармокологической компании Vectura в 2021 году сыграло важную роль в запуске разработки ингаляционных терапевтических препаратов Vectura Fertin Pharma. Однако, как сказал глава Philip Morris Яцек Ольчак, слова которого приводятся в релизе, Phillips Medisize, фармокологическая дочерняя компания Molex, лучше всего подходит для развития препарата. Для завершения сделки необходимо соблюдение условий, которые включают одобрения соответствующих регулирующих органов. История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. PMI также принадлежит бренд систем нагревания табака IQOS.

