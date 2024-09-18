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"Аэрофлот" намерен перевезти на Бали из Москвы более 20 тысяч пассажиров
"Аэрофлот" намерен перевезти на Бали из Москвы более 20 тысяч пассажиров - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" намерен перевезти на Бали из Москвы более 20 тысяч пассажиров
"Аэрофлот" намерен до конца года перевезти прямыми рейсами на индонезийский остров Бали из Москвы 23 тысячи человек, заявил РИА Новости директор департамента... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:47+0300
2024-09-18T13:47+0300
2024-09-18T13:47+0300
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аэрофлот
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ДЕНПАСАР, 18 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" намерен до конца года перевезти прямыми рейсами на индонезийский остров Бали из Москвы 23 тысячи человек, заявил РИА Новости директор департамента продаж и маркетинга авиакомпании Константин Быков. В среду пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По данным авиакомпании, первым рейсом на остров прилетели около 300 пассажиров, то есть борт был почти полностью загружен. "Первый рейс прошел замечательно. Для "Аэрофлота" большая честь - быть первой российской авиакомпанией, которая запустила прямой беспосадочный рейс в Денпасар… До конца года мы ожидаем, что перевезем 23 тысячи пассажиров. Это будет существенный вклад в турпоток российских граждан на этот замечательный остров", - отметил Быков. Топ-менеджер также поблагодарил индонезийскую сторону за "теплый прием" и за все старания ради того, чтобы рейс стал возможным. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновилось впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в этом сезоне из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
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россия, аэрофлот
"Аэрофлот" намерен перевезти на Бали из Москвы более 20 тысяч пассажиров
"Аэрофлот" хочет до конца года перевезти на Бали из Москвы 23 тысячи пассажиров
ДЕНПАСАР, 18 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" намерен до конца года перевезти прямыми рейсами на индонезийский остров Бали из Москвы 23 тысячи человек, заявил РИА Новости директор департамента продаж и маркетинга авиакомпании Константин Быков.
В среду пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По данным авиакомпании, первым рейсом на остров прилетели около 300 пассажиров, то есть борт был почти полностью загружен.
"Первый рейс прошел замечательно. Для "Аэрофлота" большая честь - быть первой российской авиакомпанией, которая запустила прямой беспосадочный рейс в Денпасар… До конца года мы ожидаем, что перевезем 23 тысячи пассажиров. Это будет существенный вклад в турпоток российских граждан на этот замечательный остров", - отметил Быков.
Топ-менеджер также поблагодарил индонезийскую сторону за "теплый прием" и за все старания ради того, чтобы рейс стал возможным.
"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновилось впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
Как уточнили в авиакомпании, в этом сезоне из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.