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Российский рынок наконец оторвался от Уолл-стрит, но улетел не туда

Российский рынок наконец оторвался от Уолл-стрит, но улетел не туда - 19.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок наконец оторвался от Уолл-стрит, но улетел не туда

На российском и американском рынках акций мы наблюдаем ровно противоположные тренды, впрочем, как и в экономиках. Несмотря на кратковременную коррекцию в... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T08:00+0300

2024-09-19T08:00+0300

2024-09-19T08:00+0300

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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. На российском и американском рынках акций мы наблюдаем ровно противоположные тренды, впрочем, как и в экономиках. Несмотря на кратковременную коррекцию в июле-августе, которая по большей части отражала технический откат после разгона до исторического максимума, рынок США остается в фазе роста. С начала июня S&P 500 прибавил 6,6%, с начала года – 17,95%, и вновь находится у исторически высоких отметок.Российские акции, наоборот, после достижения годового максимума в мае вошли в фазу медвежьего рынка – с начала июня IMOEX в минусе на 15,12%, с начала года потери составили 11,8%.Рынок США сталкивался с кратковременными откатами за последние полгода – на фоне падения азиатских площадок в начале августа, также он реагировал на слабые данные по занятости, транслируя в цены опасения рецессии. Кроме того, не исключено, что ФРС запаздывает в начале цикла смягчения ДКП в сравнении с другими регуляторами, что, впрочем, не мешает экономике США расти устойчивыми темпами за счет сильных потребителей. Вместе с тем, после стремительного ралли с начала года, фундаментально не обоснованного, но подогреваемого интересом к искусственному интеллекту и "догонялках" инвестиционных банков в повышении оценок Nvidia, инвесторы стали более требовательными к финансовым результатам великолепной семерки, все более завышая ожидания и разочаровываясь в бигтехах при любом отклонении отчетностей от самых оптимистичных прогнозов.Подобная чувствительность рынка и сильные дневные падения в реакции на любую слабость макроданных или корпоративных отчетностей отражает перегретость рынка. Впрочем, начало цикла снижения ставки ФРС при сохранении роста экономики США не дает оснований для коррекции на рынке при прочих равных условиях. Рост ВВП в этом квартале, по оценкам ФРБ Атланты, составит 2,5%. Снижение кредитной нагрузки поддержит потребителей, при этом ипотечные ставки продолжают снижаться, повышая доступность жилья, что должно оживить рынок недвижимости, который демонстрировал слабую динамику продаж последние полтора года.Российский фондовый рынок в ближайшие месяцы, наоборот, может остаться под давлением в силу жесткой политики Банка России и экономической неопределенности. Падение с середины мая началось в связи с запланированным повышением налога на корпоративную прибыль и НДФЛ с 2025 года, что, как ожидается, приведет к снижению чистых прибылей компаний и, соответственно, дивидендов на 6-7%. Летом инвесторы столкнулись с санкциями против МосБиржи, а затем с ужесточением ДКП Банком России. Обострение геополитической ситуации для России и одновременно с этим падение мировых цен на нефть – ключевого связующего звена с внешним рынком в условиях изолированности усилило давление на настроения. При таком балансе условий на рынке акций риск-аппетит очевидно подавлен, тем более, что конъюнктура высоких процентных ставок делает более привлекательными безрисковые депозиты и облигации. Банк России сохраняет жесткую риторику и сигнализирует о возможном очередном подъеме ставки до 20% в октябре, что не добавляет оптимизма несмотря на то, что ясности относительно политики регулятора стало больше.Индекс МосБиржи смог оттолкнутся от годовых минимумов, но говорить о развороте к росту преждевременно – возможности к восстановлению будут определяться макроданными (в них мы хотим увидеть подтверждение дезинфляции) и параметрами бюджета 2025 года (сохранится или изменится фискальный стимул, который снижает эффективность трансмиссионного механизма ужесточения ДКП).К тому же, второе полугодие, скорее всего, отразится в дальнейшем снижении корпоративных финансовых результатов – финансовые расходы возрастают, оказывая давление на прибыли, валютная выручка сырьевых экспортеров под риском из-за снижения мировых цен на нефть, санкции все больше осложняют бизнес. Ненулевую вероятность имеют и позитивные сценарии, например, замедление инфляции, которое даст шансы на более мягкую риторику ЦБ, или прогресс в урегулировании конфликта с Украиной.Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"

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Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алина Попцова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg

мнения аналитиков, биржевые торги, российский рынок акций