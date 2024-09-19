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ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин - 19.09.2024, ПРАЙМ
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ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин
ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин - 19.09.2024, ПРАЙМ
ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин
В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:37+0300
2024-09-19T16:45+0300
вооружения
владимир путин
вс россии
производство беспилотников
разработка беспилотников
производство бпла
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.Проектирование, испытание и серийный выпуск беспилотников будет проходить на базе специальных площадок, к 2030 году появится 48 таких центров, сообщил Путин. В целом, тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире. И нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, подчеркнул президент. Он также добавил, что в работе над производством нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом.
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владимир путин, вс россии, производство беспилотников, разработка беспилотников, производство бпла
Вооружения, Владимир Путин, ВС России, производство беспилотников, разработка беспилотников, производство БПЛА
16:37 19.09.2024 (обновлено: 16:45 19.09.2024)
 
ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин

Путин: в 2024 году войска должны получить полтора миллиона беспилотников

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Проектирование, испытание и серийный выпуск беспилотников будет проходить на базе специальных площадок, к 2030 году появится 48 таких центров, сообщил Путин.
В целом, тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире. И нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, подчеркнул президент. Он также добавил, что в работе над производством нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом.
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ВСУ применяют в БПЛА технологию, которую использовали нацисты, сообщили СМИ
7 сентября, 21:47
 
ВооруженияВладимир ПутинВС Россиипроизводство беспилотниковразработка беспилотниковпроизводство БПЛА
 
 
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