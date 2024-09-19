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ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин

ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин - 19.09.2024, ПРАЙМ

ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин

В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T16:37+0300

2024-09-19T16:37+0300

2024-09-19T16:45+0300

вооружения

владимир путин

вс россии

производство беспилотников

разработка беспилотников

производство бпла

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.Проектирование, испытание и серийный выпуск беспилотников будет проходить на базе специальных площадок, к 2030 году появится 48 таких центров, сообщил Путин. В целом, тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире. И нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, подчеркнул президент. Он также добавил, что в работе над производством нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, вс россии, производство беспилотников, разработка беспилотников, производство бпла