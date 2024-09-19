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ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин
ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин - 19.09.2024, ПРАЙМ
ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин
В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:37+0300
2024-09-19T16:37+0300
2024-09-19T16:45+0300
вооружения
владимир путин
вс россии
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разработка беспилотников
производство бпла
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.Проектирование, испытание и серийный выпуск беспилотников будет проходить на базе специальных площадок, к 2030 году появится 48 таких центров, сообщил Путин. В целом, тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире. И нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, подчеркнул президент. Он также добавил, что в работе над производством нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом.
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владимир путин, вс россии, производство беспилотников, разработка беспилотников, производство бпла
Вооружения, Владимир Путин, ВС России, производство беспилотников, разработка беспилотников, производство БПЛА
ВС России должны получить полтора миллиона беспилотников, заявил Путин
Путин: в 2024 году войска должны получить полтора миллиона беспилотников
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В 2023 году Вооруженные силы России получили 140 тысяч беспилотных систем, в 2024-м должны получить в десять раз больше. Такие цифры назвал глава государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Проектирование, испытание и серийный выпуск беспилотников будет проходить на базе специальных площадок, к 2030 году появится 48 таких центров, сообщил Путин.
В целом, тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире. И нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, подчеркнул президент. Он также добавил, что в работе над производством нужна синергия между крупными центрами и малым бизнесом.
ВСУ применяют в БПЛА технологию, которую использовали нацисты, сообщили СМИ