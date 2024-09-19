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Страны ЕС будут просить деньги у населения на оружие для Украины
Страны ЕС будут просить деньги у населения на оружие для Украины - 19.09.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС будут просить деньги у населения на оружие для Украины
Государства-члены Европейского союза начнут организовывать добровольный общественный сбор денежных средств на закупку оружия для Украины. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T10:41+0300
2024-09-19T10:41+0300
2024-09-19T11:01+0300
вооружения
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Государства-члены Европейского союза начнут организовывать добровольный общественный сбор денежных средств на закупку оружия для Украины.К этому страны призову депутаты Европейского парламента, которые ссылаются на сокращение государственного финасирования и необходимость поиска новых источников. Евродепутаты также выразили глубокое сожаление о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Киеву.Утверждается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или европейскими государствами. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, ес, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, ЕС, военная помощь Украине
Страны ЕС будут просить деньги у населения на оружие для Украины
Европарламент призовет страны ЕС просить деньги у населения на оружие для Киева
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Государства-члены Европейского союза начнут организовывать добровольный общественный сбор денежных средств на закупку оружия для Украины.
К этому страны призову депутаты Европейского парламента, которые ссылаются на сокращение государственного финасирования и необходимость поиска новых источников. Евродепутаты также выразили глубокое сожаление о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Киеву.
Утверждается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или европейскими государствами.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Разгром войск": на Украине забили тревогу из-за продвижения ВС России