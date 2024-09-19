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В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины
В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины
Крымский парламент нового созыва будет продолжать подсчитывать ущерб, который Украина нанесла региону. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава крымского... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T08:15+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Крымский парламент нового созыва будет продолжать подсчитывать ущерб, который Украина нанесла региону. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов."Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим", - сказал депутат изданию.Парламентарий также добавил, что Крым обязательно представит западным союзникам Украины претензионные документы после наступления мира. По его словам, возмещение Киевом ущерба станет одной из основ мирных переговоров. Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил четырнадцать триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
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россия, украина, крым
В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины
Константинов: Крым продолжит практику подсчета ущерба от действий Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Крымский парламент нового созыва будет продолжать подсчитывать ущерб, который Украина нанесла региону. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим", - сказал депутат изданию.
Парламентарий также добавил, что Крым обязательно представит западным союзникам Украины претензионные документы после наступления мира. По его словам, возмещение Киевом ущерба станет одной из основ мирных переговоров.
Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил четырнадцать триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
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