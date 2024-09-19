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В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины
В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины
Крымский парламент нового созыва будет продолжать подсчитывать ущерб, который Украина нанесла региону. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава крымского... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T08:15+0300
2024-09-19T08:15+0300
россия
украина
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Крымский парламент нового созыва будет продолжать подсчитывать ущерб, который Украина нанесла региону. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов."Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим", - сказал депутат изданию.Парламентарий также добавил, что Крым обязательно представит западным союзникам Украины претензионные документы после наступления мира. По его словам, возмещение Киевом ущерба станет одной из основ мирных переговоров. Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил четырнадцать триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
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россия, украина, крым
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ
08:15 19.09.2024
 
В Крыму заявили о продолжении подсчета ущерба от действий Украины

Константинов: Крым продолжит практику подсчета ущерба от действий Украины

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Крымский парламент нового созыва будет продолжать подсчитывать ущерб, который Украина нанесла региону. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим", - сказал депутат изданию.
Парламентарий также добавил, что Крым обязательно представит западным союзникам Украины претензионные документы после наступления мира. По его словам, возмещение Киевом ущерба станет одной из основ мирных переговоров.
Ранее Константинов сообщал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил четырнадцать триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
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РОССИЯУКРАИНАКРЫМ
 
 
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