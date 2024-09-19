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Названы три главных вопроса промышленного майнинга
Названы три главных вопроса промышленного майнинга - 19.09.2024, ПРАЙМ
Названы три главных вопроса промышленного майнинга
В четверг в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание Комиссии по вопросам майнинговой деятельности Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:12+0300
2024-09-19T18:12+0300
2024-09-19T18:12+0300
майнинг
легализация майнинга
промышленный майнинг
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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. В четверг в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание Комиссии по вопросам майнинговой деятельности Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Директор Ассоциации промышленного майнинга и Первый заместитель председателя Совета финансово-промышленной и инвестиционной политики ТПП РФ Сергей Безделов обратил внимание на три важных для отрасли вопроса.Первый – концепция налогообложения майнинговой деятельности, которую разработала Ассоциация. Оптимально определение даты возникновения налогооблагаемого дохода по дате продажи криптовалюты, такой подход является сбалансированным и отражает как частные, так и публичные интересы, считает Безделов. При его реализации бюджет РФ будет ежегодно получать 50 миллиардов рублей дохода от промышленного майнинга.Второй вопрос – разработка нормативной базы, которая станет основой для ведения реестра майнеров и реестра операторов майнинговой инфраструктуры. В рамках этой работы возникает множество вопросов. Как наполнять реестр? Какие требования предъявлять к ним? Какие могут быть основания для исключения из реестра и так далее."Мы полагаем, что в сложившейся ситуации оптимальным и, что немаловажно, эффективно-компромисным решением будет формирование реестра с включением в него членов Ассоциации и иных субъектов майнинга (майнеров и операторов), предоставляющих достоверную информацию. Это готовое решение поможет запустить реестры правильно, создав необходимый фундамент для эффективного развития всей отрасли", - отметил он.Третье – бережное и внимательно отношение к нерезидентам. Они являются частью инфраструктуры обращения криптовалюты, окно во внешний финансовый мир расчетов за импорт и экспорт. Нерезиденты нужны, и мы будем делать все возможное для их комфортного участия в отрасли, заключил эксперт.
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майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг
майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг
Названы три главных вопроса промышленного майнинга
Эксперт Безделов: для промышленного майнинга важнее всего три вопроса
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. В четверг в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание Комиссии по вопросам майнинговой деятельности Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Директор Ассоциации промышленного майнинга и Первый заместитель председателя Совета финансово-промышленной и инвестиционной политики ТПП РФ Сергей Безделов обратил внимание на три важных для отрасли вопроса.
Первый – концепция налогообложения майнинговой деятельности, которую разработала Ассоциация. Оптимально определение даты возникновения налогооблагаемого дохода по дате продажи криптовалюты, такой подход является сбалансированным и отражает как частные, так и публичные интересы, считает Безделов. При его реализации бюджет РФ будет ежегодно получать 50 миллиардов рублей дохода от промышленного майнинга.
Второй вопрос – разработка нормативной базы, которая станет основой для ведения реестра майнеров и реестра операторов майнинговой инфраструктуры. В рамках этой работы возникает множество вопросов. Как наполнять реестр? Какие требования предъявлять к ним? Какие могут быть основания для исключения из реестра и так далее.
"Мы полагаем, что в сложившейся ситуации оптимальным и, что немаловажно, эффективно-компромисным решением будет формирование реестра с включением в него членов Ассоциации и иных субъектов майнинга (майнеров и операторов), предоставляющих достоверную информацию. Это готовое решение поможет запустить реестры правильно, создав необходимый фундамент для эффективного развития всей отрасли", - отметил он.
Третье – бережное и внимательно отношение к нерезидентам. Они являются частью инфраструктуры обращения криптовалюты, окно во внешний финансовый мир расчетов за импорт и экспорт. Нерезиденты нужны, и мы будем делать все возможное для их комфортного участия в отрасли, заключил эксперт.
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