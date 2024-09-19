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СМИ: в Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией - 19.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией
СМИ: в Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией - 19.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией
Финские власти опасаются, что Россия может использовать демилитаризованные Аландские острова в качестве уязвимой точки, однако местные жители выступают за... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:16+0300
2024-09-19T20:16+0300
политика
финляндия
россия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Финские власти опасаются, что Россия может использовать демилитаризованные Аландские острова в качестве уязвимой точки, однако местные жители выступают за сохранение статуса островов, говорится в публикации The Economist."Она (демилитаризация) просто так сильно усложняет жизнь", — цитирует издание слова чиновника, который занимается планированием обороны островов.Аландские острова - самоуправляемая провинция с демилитаризованным и нейтральным статусом, а также полным отсутствием военных сил и освобождением от военной службы.Однако некоторые чиновники считают, что Россия готовится перерезать кабели вокруг островов. Пекка Товери, генерал в отставке и депутат парламента, полагает, что этот нейтральный статус выгоден Москве и может затруднить действия НАТО в случае конфликта.Тем не менее, местные жители и политики считают такие предположения популистскими и подчеркивают, что отказ от договора о демилитаризации будет опасным. Договор о демилитаризации Аландских островов был заключен в 1921 году.
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финляндия, россия
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
20:16 19.09.2024
 
СМИ: в Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией

The Economist: Финляндия опасается, что Аландские острова уязвимы перед Россией

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Финские власти опасаются, что Россия может использовать демилитаризованные Аландские острова в качестве уязвимой точки, однако местные жители выступают за сохранение статуса островов, говорится в публикации The Economist.
"Она (демилитаризация) просто так сильно усложняет жизнь", — цитирует издание слова чиновника, который занимается планированием обороны островов.
Аландские острова - самоуправляемая провинция с демилитаризованным и нейтральным статусом, а также полным отсутствием военных сил и освобождением от военной службы.
Однако некоторые чиновники считают, что Россия готовится перерезать кабели вокруг островов. Пекка Товери, генерал в отставке и депутат парламента, полагает, что этот нейтральный статус выгоден Москве и может затруднить действия НАТО в случае конфликта.
Тем не менее, местные жители и политики считают такие предположения популистскими и подчеркивают, что отказ от договора о демилитаризации будет опасным. Договор о демилитаризации Аландских островов был заключен в 1921 году.
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