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Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации
Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации - 19.09.2024, ПРАЙМ
Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации
В среду, 18 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 91,97 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 101,75 руб.,... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T08:42+0300
2024-09-19T08:51+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рубль
биржа
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В среду, 18 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 91,97 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 101,75 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13 рублей. Рубль продолжает терять позиции против своих конкурентов. Курс юаня к рублю впервые с середины апреля превысил отметку в 13 рублей. На курс рубля влияет ряд факторов, включая состояние торгового баланса и особенности поступления юаневой ликвидности, динамику цен на нефть, а также дисбаланс между спросом и предложением. Цена на нефть марки Brent подешевела на 1,28%, до 72,78 доллара. После снижения ставки Федеральной резервной системой США цена повышалась до 74,06 доллара, но удержаться на максимуме дня не удалось из-за заявлений Пауэлла и отскока индекса доллара. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизил диапазон ключевой ставки до 4,75-5,0%, что стало первым подобным шагом за последние четыре года. Это решение отражает стремление ФРС поддержать рынок труда и предотвратить экономический спад. Реакция рынка на это решение оказалась довольно сдержанной. Снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов указывает на серьезные экономические вызовы в будущем. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по монетарной политике подчеркнул, что принятое решение отражает растущую уверенность регулятора в способности поддерживать сильный рынок труда при умеренном экономическом росте и снижении инфляции до целевого уровня в 2%. При этом индекс доллара после падения резко вырос. Пауэлл заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента — это не "новый темп". Политики ФРС обновили свои квартальные экономические прогнозы, увеличив медианный прогноз безработицы до 4,4% к концу 2024 года по сравнению с оценкой в 4,0%, сделанной в июне. Они также повысили свой долгосрочный прогноз ставки по федеральным фондам с 2,8% до 2,9%. Поддержку ценам на нефть WTI оказали данные Управления энергетической информации США (EIA). Согласно последним данным, запасы сырой нефти в стране сократились на 1,63 млн баррелей до 417,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 сентября, против прогноза -0,1 миллиона баррелей. В четверг, 19 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,66 доллара. В целом техническая картина по нефти неплохая для продолжения восходящего движения. После снижения ставки доллар будет под давлением, поэтому на сегодня ожидают рост до 74,65 доллара. Пара доллар/рубль остановилась около уровня 92 рублей. Ближайшие уровни сопротивления располагаются на отметках 92,45 и 93,45 рубля. Склоняюсь к тому, что уровень 93,45 рубля. не будет пройден с первого раза. К концу месяца предложение валюты должно увеличиться на фоне приближающегося пика платежей. Индекс Мосбиржи снизился на 0,80%, до 2751,73 п., индекс РТС - на 1,07%, до 945,61 п. Индекс Мосбиржи умеренно снижался - коррекция после трех сессий роста. Российский рынок следовал за снижением цен на нефть и ОФЗ (облигации федерального займа). Однако затем произошел отскок на фоне восстановления нефтяных котировок, но вскоре они вновь сдали позиции из-за резкого отскока индекса доллара. В результате торги завершились в отрицательной области. Следим за поддержкой на уровне 2725 п. До тех пор, пока значение IMOEX остается выше нее, сохраняется тенденция к росту. Если она не устоит, то ждем просадки до 2685 п. В случае быстрого падения до 2660 п. в течение одного дня зафиксируется ложный пробой трендовой от 16 сентября. Над фондовым рынком опять начнут сгущаться тучи.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
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мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржа
08:42 19.09.2024 (обновлено: 08:51 19.09.2024)
 

Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В среду, 18 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 91,97 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 101,75 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13 рублей.

Рубль продолжает терять позиции против своих конкурентов. Курс юаня к рублю впервые с середины апреля превысил отметку в 13 рублей. На курс рубля влияет ряд факторов, включая состояние торгового баланса и особенности поступления юаневой ликвидности, динамику цен на нефть, а также дисбаланс между спросом и предложением.

Цена на нефть марки Brent подешевела на 1,28%, до 72,78 доллара. После снижения ставки Федеральной резервной системой США цена повышалась до 74,06 доллара, но удержаться на максимуме дня не удалось из-за заявлений Пауэлла и отскока индекса доллара.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизил диапазон ключевой ставки до 4,75-5,0%, что стало первым подобным шагом за последние четыре года. Это решение отражает стремление ФРС поддержать рынок труда и предотвратить экономический спад. Реакция рынка на это решение оказалась довольно сдержанной. Снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов указывает на серьезные экономические вызовы в будущем.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по монетарной политике подчеркнул, что принятое решение отражает растущую уверенность регулятора в способности поддерживать сильный рынок труда при умеренном экономическом росте и снижении инфляции до целевого уровня в 2%.

При этом индекс доллара после падения резко вырос. Пауэлл заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента — это не "новый темп". Политики ФРС обновили свои квартальные экономические прогнозы, увеличив медианный прогноз безработицы до 4,4% к концу 2024 года по сравнению с оценкой в 4,0%, сделанной в июне. Они также повысили свой долгосрочный прогноз ставки по федеральным фондам с 2,8% до 2,9%.

Поддержку ценам на нефть WTI оказали данные Управления энергетической информации США (EIA). Согласно последним данным, запасы сырой нефти в стране сократились на 1,63 млн баррелей до 417,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 сентября, против прогноза -0,1 миллиона баррелей.

В четверг, 19 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,66 доллара. В целом техническая картина по нефти неплохая для продолжения восходящего движения. После снижения ставки доллар будет под давлением, поэтому на сегодня ожидают рост до 74,65 доллара.

Пара доллар/рубль остановилась около уровня 92 рублей. Ближайшие уровни сопротивления располагаются на отметках 92,45 и 93,45 рубля. Склоняюсь к тому, что уровень 93,45 рубля. не будет пройден с первого раза. К концу месяца предложение валюты должно увеличиться на фоне приближающегося пика платежей.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,80%, до 2751,73 п., индекс РТС - на 1,07%, до 945,61 п. Индекс Мосбиржи умеренно снижался - коррекция после трех сессий роста. Российский рынок следовал за снижением цен на нефть и ОФЗ (облигации федерального займа). Однако затем произошел отскок на фоне восстановления нефтяных котировок, но вскоре они вновь сдали позиции из-за резкого отскока индекса доллара. В результате торги завершились в отрицательной области.

Следим за поддержкой на уровне 2725 п. До тех пор, пока значение IMOEX остается выше нее, сохраняется тенденция к росту. Если она не устоит, то ждем просадки до 2685 п. В случае быстрого падения до 2660 п. в течение одного дня зафиксируется ложный пробой трендовой от 16 сентября. Над фондовым рынком опять начнут сгущаться тучи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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