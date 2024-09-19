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Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации

Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации - 19.09.2024, ПРАЙМ

Рубль в новых условиях и в поисках стабилизации

В среду, 18 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 91,97 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 101,75 руб.,... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T08:42+0300

2024-09-19T08:42+0300

2024-09-19T08:51+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В среду, 18 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 91,97 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 101,75 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 13 рублей. Рубль продолжает терять позиции против своих конкурентов. Курс юаня к рублю впервые с середины апреля превысил отметку в 13 рублей. На курс рубля влияет ряд факторов, включая состояние торгового баланса и особенности поступления юаневой ликвидности, динамику цен на нефть, а также дисбаланс между спросом и предложением. Цена на нефть марки Brent подешевела на 1,28%, до 72,78 доллара. После снижения ставки Федеральной резервной системой США цена повышалась до 74,06 доллара, но удержаться на максимуме дня не удалось из-за заявлений Пауэлла и отскока индекса доллара. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизил диапазон ключевой ставки до 4,75-5,0%, что стало первым подобным шагом за последние четыре года. Это решение отражает стремление ФРС поддержать рынок труда и предотвратить экономический спад. Реакция рынка на это решение оказалась довольно сдержанной. Снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов указывает на серьезные экономические вызовы в будущем. Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по монетарной политике подчеркнул, что принятое решение отражает растущую уверенность регулятора в способности поддерживать сильный рынок труда при умеренном экономическом росте и снижении инфляции до целевого уровня в 2%. При этом индекс доллара после падения резко вырос. Пауэлл заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента — это не "новый темп". Политики ФРС обновили свои квартальные экономические прогнозы, увеличив медианный прогноз безработицы до 4,4% к концу 2024 года по сравнению с оценкой в 4,0%, сделанной в июне. Они также повысили свой долгосрочный прогноз ставки по федеральным фондам с 2,8% до 2,9%. Поддержку ценам на нефть WTI оказали данные Управления энергетической информации США (EIA). Согласно последним данным, запасы сырой нефти в стране сократились на 1,63 млн баррелей до 417,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 сентября, против прогноза -0,1 миллиона баррелей. В четверг, 19 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,66 доллара. В целом техническая картина по нефти неплохая для продолжения восходящего движения. После снижения ставки доллар будет под давлением, поэтому на сегодня ожидают рост до 74,65 доллара. Пара доллар/рубль остановилась около уровня 92 рублей. Ближайшие уровни сопротивления располагаются на отметках 92,45 и 93,45 рубля. Склоняюсь к тому, что уровень 93,45 рубля. не будет пройден с первого раза. К концу месяца предложение валюты должно увеличиться на фоне приближающегося пика платежей. Индекс Мосбиржи снизился на 0,80%, до 2751,73 п., индекс РТС - на 1,07%, до 945,61 п. Индекс Мосбиржи умеренно снижался - коррекция после трех сессий роста. Российский рынок следовал за снижением цен на нефть и ОФЗ (облигации федерального займа). Однако затем произошел отскок на фоне восстановления нефтяных котировок, но вскоре они вновь сдали позиции из-за резкого отскока индекса доллара. В результате торги завершились в отрицательной области. Следим за поддержкой на уровне 2725 п. До тех пор, пока значение IMOEX остается выше нее, сохраняется тенденция к росту. Если она не устоит, то ждем просадки до 2685 п. В случае быстрого падения до 2660 п. в течение одного дня зафиксируется ложный пробой трендовой от 16 сентября. Над фондовым рынком опять начнут сгущаться тучи.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржа