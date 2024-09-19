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В Fesco оценили рост контейнерного рынка России - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В Fesco оценили рост контейнерного рынка России
В Fesco оценили рост контейнерного рынка России - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Fesco оценили рост контейнерного рынка России
Российский контейнерный рынок по итогам января-августа текущего года увеличился на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,385... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:51+0300
2024-09-19T14:51+0300
экономика
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-августа текущего года увеличился на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,385 миллиона TEU, сообщили журналистам в транспортной группе Fesco. "По информации аналитиков Fesco, с января по август 2024 года российский контейнерный рынок увеличился на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 4,385 миллиона TEU", – отметили в компании. В Fesco добавили, что импортные перевозки за отчетный период выросли на 4% и составили 1,865 миллиона TEU, экспортные - на 9%, до 1,191 миллиона TEU, внутренние перевозки - на 10%, до 927 тысяч TEU, контейнерный транзит - на 25%, до 402 тысяч TEU. "При этом за отчетный период экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26%, до 252 тысяч TEU. Сокращение количества отправок экспортных контейнерных поездов на Восточный полигон, вызванное инфраструктурными ограничениями, усиливает разбалансированность транспортных потоков на фоне растущего импорта, что, в свою очередь, создает сложности с вывозом контейнеров из дальневосточных морских и тыловых терминалов на запад России", – подчеркнули в группе. По итогам августа текущего года контейнерный рынок РФ вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 533 тысячи TEU. В Fesco добавили, что в сравнении с июлем 2024 года рынок снизился на 1,8%.
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россия, fesco
Экономика, РОССИЯ, FESCO
14:51 19.09.2024
 
В Fesco оценили рост контейнерного рынка России

Fesco: контейнерный рынок РФ за восемь месяцев вырос на 8,1%, до 4,4 млн TEU

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкFesco
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-августа текущего года увеличился на 8,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,385 миллиона TEU, сообщили журналистам в транспортной группе Fesco.
"По информации аналитиков Fesco, с января по август 2024 года российский контейнерный рынок увеличился на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 4,385 миллиона TEU", – отметили в компании.
В Fesco добавили, что импортные перевозки за отчетный период выросли на 4% и составили 1,865 миллиона TEU, экспортные - на 9%, до 1,191 миллиона TEU, внутренние перевозки - на 10%, до 927 тысяч TEU, контейнерный транзит - на 25%, до 402 тысяч TEU.
"При этом за отчетный период экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26%, до 252 тысяч TEU. Сокращение количества отправок экспортных контейнерных поездов на Восточный полигон, вызванное инфраструктурными ограничениями, усиливает разбалансированность транспортных потоков на фоне растущего импорта, что, в свою очередь, создает сложности с вывозом контейнеров из дальневосточных морских и тыловых терминалов на запад России", – подчеркнули в группе.
По итогам августа текущего года контейнерный рынок РФ вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 533 тысячи TEU. В Fesco добавили, что в сравнении с июлем 2024 года рынок снизился на 1,8%.
 
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