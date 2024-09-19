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Европарламент призвал ускорить согласование кредита Киеву по активам России

Европарламент призвал ускорить согласование кредита Киеву по активам России - 19.09.2024, ПРАЙМ

Европарламент призвал ускорить согласование кредита Киеву по активам России

Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны Евросоюза как можно скорее согласовать выделение Украине кредита в размере 50... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T11:17+0300

2024-09-19T11:17+0300

2024-09-19T11:17+0300

вооружения

россия

украина

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны Евросоюза как можно скорее согласовать выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. "Европарламент призывает к быстрому прогрессу в реализации решения G7 предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов США, обеспеченный иммобилизованными российскими государственными активами, для обеспечения своевременной выплаты средств Украине", - указывается в проекте документа, голосование по которому пройдет на пленарной сессии ЕП в четверг во французском Страсбурге. Там также призывают ЕС "продолжить работу вместе с единомышленниками-партнерами по адаптации санкционного законодательства и созданию надежного правового режима для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС". Депутаты в очередной раз призовут к расширению экономических санкций против России, включая полный запрет на импорт в ЕС всех видов ископаемого топлива из РФ, в том числе сжиженного природного газа, топлива для АЭС. "ЕП призывает к полному эмбарго на российский сжиженный природный газ и санкциям против "Газпрома" и российских нефтяных компаний; призывает ЕС включить суда ледового класса Arc-7 компаний, экспортирующих российский сжиженный природный газ, в санкционные списки… Призывает к санкциям в отношении атомного сектора России", - заявлено в документе. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20240918/gaz-851636403.html

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россия, украина, европарламент