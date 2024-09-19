На рынке акций и валют сегодня будет волатильно

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне снизился на процент под 2750 п.; после многодневного ралли и прорыва вверх среднесрочного нисходящего тренда это некритично. Ожидаем возобновление подъема с целевыми 2800 п. Сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсов на бумаги и валюту — обычно в такие дни очень волатильно.Сильнее рынка — акции девелопера ПИК (+1,2%). Ранее они были в аутсайдерах на фоне роста ставки ЦБ и завершения льготных ипотечных программ. Видимо, негатив уже в цене. В моменте падение с максимума весны составляло 40%, а сейчас стабилизация и отскок.Слабее рынка — бумаги Группы Позитив (-3,4%). Акции ИТ-сектора обычно волатильнее рынка и падают впереди широкого индекса. Но ожидания сводятся к возобновлению подъема бенчмарка, а значит, бумаги высокотехнологичной корпорации могут вновь пойти в рост, причем с опережением. Тренды там направлены вверх.Рубль вновь упал: юань превышал 13, и это максимумы инвалюты с апреля. Сегодня истекают строчные контракты на валюту, и движения курсов будут рваные.. Технически есть вероятность завершения волны ослабления рубля, и к концу месяца юань может быть поближе к 12,5, нежели у 13. Фактор налогового периода за счет роста предложения инвалюты от экспортеров способен поддержать рубль.
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне снизился на процент под 2750 п.; после многодневного ралли и прорыва вверх среднесрочного нисходящего тренда это некритично. Ожидаем возобновление подъема с целевыми 2800 п. Сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсов на бумаги и валюту — обычно в такие дни очень волатильно.
Сильнее рынка — акции девелопера ПИК (+1,2%). Ранее они были в аутсайдерах на фоне роста ставки ЦБ и завершения льготных ипотечных программ. Видимо, негатив уже в цене. В моменте падение с максимума весны составляло 40%, а сейчас стабилизация и отскок.
Слабее рынка — бумаги Группы Позитив (-3,4%). Акции ИТ-сектора обычно волатильнее рынка и падают впереди широкого индекса. Но ожидания сводятся к возобновлению подъема бенчмарка, а значит, бумаги высокотехнологичной корпорации могут вновь пойти в рост, причем с опережением. Тренды там направлены вверх.
Рубль вновь упал: юань превышал 13, и это максимумы инвалюты с апреля. Сегодня истекают строчные контракты на валюту, и движения курсов будут рваные.. Технически есть вероятность завершения волны ослабления рубля, и к концу месяца юань может быть поближе к 12,5, нежели у 13. Фактор налогового периода за счет роста предложения инвалюты от экспортеров способен поддержать рубль.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.