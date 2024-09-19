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На рынке акций и валют сегодня будет волатильно - 19.09.2024, ПРАЙМ
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На рынке акций и валют сегодня будет волатильно
На рынке акций и валют сегодня будет волатильно - 19.09.2024, ПРАЙМ
На рынке акций и валют сегодня будет волатильно
Индекс Мосбиржи накануне снизился на процент под 2750 п.; после многодневного ралли и прорыва вверх среднесрочного нисходящего тренда это некритично. Ожидаем... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T10:11+0300
2024-09-19T10:11+0300
мнения аналитиков
рубль
биржевые торги
курсы валют
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне снизился на процент под 2750 п.; после многодневного ралли и прорыва вверх среднесрочного нисходящего тренда это некритично. Ожидаем возобновление подъема с целевыми 2800 п. Сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсов на бумаги и валюту — обычно в такие дни очень волатильно.Сильнее рынка — акции девелопера ПИК (+1,2%). Ранее они были в аутсайдерах на фоне роста ставки ЦБ и завершения льготных ипотечных программ. Видимо, негатив уже в цене. В моменте падение с максимума весны составляло 40%, а сейчас стабилизация и отскок.Слабее рынка — бумаги Группы Позитив (-3,4%). Акции ИТ-сектора обычно волатильнее рынка и падают впереди широкого индекса. Но ожидания сводятся к возобновлению подъема бенчмарка, а значит, бумаги высокотехнологичной корпорации могут вновь пойти в рост, причем с опережением. Тренды там направлены вверх.Рубль вновь упал: юань превышал 13, и это максимумы инвалюты с апреля. Сегодня истекают строчные контракты на валюту, и движения курсов будут рваные.. Технически есть вероятность завершения волны ослабления рубля, и к концу месяца юань может быть поближе к 12,5, нежели у 13. Фактор налогового периода за счет роста предложения инвалюты от экспортеров способен поддержать рубль.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рубль, биржевые торги, курсы валют
Мнения аналитиков, рубль, биржевые торги, курсы валют
10:11 19.09.2024
 

На рынке акций и валют сегодня будет волатильно

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне снизился на процент под 2750 п.; после многодневного ралли и прорыва вверх среднесрочного нисходящего тренда это некритично. Ожидаем возобновление подъема с целевыми 2800 п. Сегодня состоится экспирация квартальных фьючерсов на бумаги и валюту — обычно в такие дни очень волатильно.
Сильнее рынка — акции девелопера ПИК (+1,2%). Ранее они были в аутсайдерах на фоне роста ставки ЦБ и завершения льготных ипотечных программ. Видимо, негатив уже в цене. В моменте падение с максимума весны составляло 40%, а сейчас стабилизация и отскок.
Слабее рынка — бумаги Группы Позитив (-3,4%). Акции ИТ-сектора обычно волатильнее рынка и падают впереди широкого индекса. Но ожидания сводятся к возобновлению подъема бенчмарка, а значит, бумаги высокотехнологичной корпорации могут вновь пойти в рост, причем с опережением. Тренды там направлены вверх.
Рубль вновь упал: юань превышал 13, и это максимумы инвалюты с апреля. Сегодня истекают строчные контракты на валюту, и движения курсов будут рваные.. Технически есть вероятность завершения волны ослабления рубля, и к концу месяца юань может быть поближе к 12,5, нежели у 13. Фактор налогового периода за счет роста предложения инвалюты от экспортеров способен поддержать рубль.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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