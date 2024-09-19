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Володин предупредил о глобальной угрозе из-за взрыва пейджеров в Ливане

Володин предупредил о глобальной угрозе из-за взрыва пейджеров в Ливане - 19.09.2024, ПРАЙМ

Володин предупредил о глобальной угрозе из-за взрыва пейджеров в Ливане

Возможность массового производства самоликвидирующихся приборов выводит терроризм на новый уровень, предупредил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин,... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T09:04+0300

2024-09-19T09:04+0300

2024-09-19T09:05+0300

россия

ливан

вячеслав володин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Возможность массового производства самоликвидирующихся приборов выводит терроризм на новый уровень, предупредил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя взрывы электроники в Ливане.По словам депутата, необходимо предпринимать меры против таких преступлений."Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного "оружия" выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран", - написал парламентарий в своём Telegram-канале. Кроме того, Володин сообщил, что международным институтам следует выработать меры против подобных преступлений, иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности. По его словам, подобные атаки могут серьезно повлиять на мир.Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров, при которой ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В настоящее время неизвестно, что является причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за это происшествие на Израиль.Национальное агентство новостей Ливана NNA сообщило, что три человека погибли при взрыве устройств в деревне Сахмар в регионе Бекаа на востоке Ливана, а раненых доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.

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