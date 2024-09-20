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ЦБ РФ: с октября любой сможет узнать уровень риска бизнеса через сервис ЗСК

ЦБ РФ: с октября любой сможет узнать уровень риска бизнеса через сервис ЗСК - 20.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ: с октября любой сможет узнать уровень риска бизнеса через сервис ЗСК

ЦБ РФ с 1 октября на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) запустит сервис, который позволит неограниченному кругу лиц по запросу получить справочную информацию | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T20:15+0300

2024-09-20T20:15+0300

2024-09-20T20:16+0300

экономика

сервис "знай своего клиента"

риск

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 октября на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) запустит сервис, который позволит неограниченному кругу лиц по запросу получить справочную информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, говорится в пресс-релизе ЦБ. Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" заработала с 1 июля 2022 года. С помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. ЦБ распределяет их на три группы риска: низкий, средний и высокий. "Первого октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций", - говорится в сообщении ЦБ. "Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц", - сказано в документе регулятора. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов, говорится там же. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниям, отмечает ЦБ.

https://1prime.ru/20240919/rezervy-851672029.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сервис "знай своего клиента", риск