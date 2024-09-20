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Торговля России и ЕС выросла впервые с ноября 2023 года

Торговля России и ЕС выросла впервые с ноября 2023 года - 20.09.2024, ПРАЙМ

Торговля России и ЕС выросла впервые с ноября 2023 года

Торговля России и Евросоюза в июле достигла показателей ноября прошлого года и превысила шесть миллиардов евро. Об этом говорится в расчетах РИА Новости по... | 20.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-20T06:03+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Торговля России и Евросоюза в июле достигла показателей ноября прошлого года и превысила шесть миллиардов евро. Об этом говорится в расчетах РИА Новости по данным Евростата. Так, в середине лета двусторонняя торговля после семи месяцев снижения перешла к росту, увеличившись за месяц на 23 процента - до 6,03 миллиарда евро. Это стало максимальным значением с января этого года, когда она была на уровне 6,09 миллиарда. Россия увеличила поставки товаров на 21 процент - до трех миллиардов евро, в то же время ЕС нарастил свой экспорт на 24,5 процента - до 3,03 миллиарда евро. Среди крупных торговых партнеров сильнее всего за июль товарооборот вырос с Финляндией - в 3,1 раза, до 226 миллиона евро, Хорватией - в 2,7 раза, до 58 миллионов евро и Румынией - в 2,6 раза, до 41 миллиона евро. Примерно вдвое увеличилась внешняя торговля России со Швецией (138 миллионов евро), Чехией (242 миллиона), Ирландией (77 миллионов) и Испанией (360 миллионов). Главным торговым партнером России в июле оставалась Германия - с ней товарооборот вырос на четверть, до 836 миллионов евро. Далее следуют Италия (+38%, 829 миллионов евро) и Венгрия (+12%, 518 миллионов). В то же время четыре страны сократили товарооборот с Россией в июле: наибольшее сокращение пришлось на Кипр - в шесть раз, до 266 тысяч евро. Также сокращение наблюдалось в торговле с Данией (вдвое, до 25 миллионов евро), Бельгией (-13%, до 297 миллионов) и Словакией (-7%, до 172 миллионов).

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