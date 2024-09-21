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Больше, чем SWIFT: почему российская система оказалась лучше прототипа

Больше, чем SWIFT: почему российская система оказалась лучше прототипа - 21.09.2024, ПРАЙМ

Больше, чем SWIFT: почему российская система оказалась лучше прототипа

Рост числа участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) обусловлен ее возможностями, гарантирующими независимость и равноправие, рассказал агентству... | 21.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-21T02:02+0300

2024-09-21T02:02+0300

2024-09-21T02:02+0300

спфс

swift

альтернатива swift

российский аналог swift

эксклюзив

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МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Рост числа участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) обусловлен ее возможностями, гарантирующими независимость и равноправие, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.К началу июля 2024 года количество участников СПФС выросло до 570 организаций, а число сообщений увеличилось на 13,2 процента по сравнению с трафиком аналогичного периода 2023-го. Очевидно, что банки и бизнес дружественных и нейтральных стран ищут варианты выстраивания новых финансовых и технических взаимосвязей как с Россией, так и между собой.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"И в этой связи СПФС получает шанс стать такой альтернативной системой, в которой гарантируется равноправие и невмешательство политических элит в финансово-экономические процессы", - добавил финансист.Именно этим и обусловлены ограничительные меры против данной системы. В июне власти ЕС включили СПФС в санкционный список, но и после этого новые участники продолжили к ней присоединяться. Таким образом, ограничения способны лишь затормозить процесс выстраивания новой независимой от мнения и действий ЕС и США финансово-экономической системы, полагает Хачатурян.Будет ли в основе этой системы лежать СПФС или на базе аналогичных систем других крупных игроков создадут новый аналог SWIFT, на самом деле уже не так важно. Важным является тот факт, что трансформация мировой валютно-финансовой системы запущена. Результатом станет формирование качественно новой системы, исключающей гегемонизм и диктат любой страны или группы стран, подытожил Хачатурян.

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спфс, swift, альтернатива swift, российский аналог swift, эксклюзив