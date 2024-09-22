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Миссия РФ: принятый ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения - 22.09.2024, ПРАЙМ
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Миссия РФ: принятый ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения
Миссия РФ: принятый ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения - 22.09.2024, ПРАЙМ
Миссия РФ: принятый ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения
Одобренный странами-членами ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения, попирающие собственные принципы Организации. Такое заявление сделал первый... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T21:35+0300
2024-09-22T21:36+0300
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Одобренный странами-членами ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения, попирающие собственные принципы Организации. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. Ранее государства-члены ООН проголосовали в рамках "Саммита Будущего" за принятие "Пакта будущего". Кроме прочего, документ содержит обязательства по реформированию совета безопасности ООН, тезисы о необходимости защищать гражданских лиц в конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению и др. Россия выдвинула предложение отложить принятие пакта из-за нерешенных спорных вопросов и продолжить работу над документом, а если такой возможности нет, то дополнить текст поправкой о невмешательстве во внутренние дела других стран. Однако поправка не была поддержана.По итогам голосования Полянский отметил, что ООН, одобрив пакт, попрала собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций, представляющих Запад.В социальной сети Х Полянский назвал принятый документ несбалансированным и содержащим "очень опасные положения, которые приведут к обратным результатам и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН"."Это огромный удар по организации в целом", - заключил заместитель постпреда РФ при ООН.
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оон, пакт, россия
Политика, ООН, пакт, РОССИЯ
21:35 22.09.2024 (обновлено: 21:36 22.09.2024)
 
Миссия РФ: принятый ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения

Миссия России: принятый ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения

© Фото : UN Photo/Loey FelipeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Одобренный странами-членами ООН "Пакт во имя будущего" содержит опасные положения, попирающие собственные принципы Организации. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее государства-члены ООН проголосовали в рамках "Саммита Будущего" за принятие "Пакта будущего". Кроме прочего, документ содержит обязательства по реформированию совета безопасности ООН, тезисы о необходимости защищать гражданских лиц в конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению и др.
Россия выдвинула предложение отложить принятие пакта из-за нерешенных спорных вопросов и продолжить работу над документом, а если такой возможности нет, то дополнить текст поправкой о невмешательстве во внутренние дела других стран. Однако поправка не была поддержана.
По итогам голосования Полянский отметил, что ООН, одобрив пакт, попрала собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций, представляющих Запад.
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В социальной сети Х Полянский назвал принятый документ несбалансированным и содержащим "очень опасные положения, которые приведут к обратным результатам и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН".
"Это огромный удар по организации в целом", - заключил заместитель постпреда РФ при ООН.
 
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