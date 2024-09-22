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В Британии сделали тревожное заявление о России - 22.09.2024, ПРАЙМ
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В Британии сделали тревожное заявление о России
В Британии сделали тревожное заявление о России - 22.09.2024, ПРАЙМ
В Британии сделали тревожное заявление о России
Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T09:59+0300
2024-09-22T12:15+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер британской фракции "Наследие" Дэвид Кертен."Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — сообщил он.Ранее лейбористское руководство Британии предоставило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разрешение бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории России, однако впоследствии эта информация была опровергнута. В свою очередь, газета Telegraph сообщала, что американский президент Джо Байден может снять этот запрет для Киева.
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россия, украина, великобритания
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:59 22.09.2024 (обновлено: 12:15 22.09.2024)
 
В Британии сделали тревожное заявление о России

Политик Кертен предостерег от разрешения Украине бить вглубь России Storm Shadow

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер британской фракции "Наследие" Дэвид Кертен.
"Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — сообщил он.
Ранее лейбористское руководство Британии предоставило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разрешение бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории России, однако впоследствии эта информация была опровергнута. В свою очередь, газета Telegraph сообщала, что американский президент Джо Байден может снять этот запрет для Киева.
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