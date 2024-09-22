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В Британии сделали тревожное заявление о России

В Британии сделали тревожное заявление о России - 22.09.2024, ПРАЙМ

В Британии сделали тревожное заявление о России

Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем... | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T09:59+0300

2024-09-22T09:59+0300

2024-09-22T12:15+0300

вооружения

россия

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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер британской фракции "Наследие" Дэвид Кертен."Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — сообщил он.Ранее лейбористское руководство Британии предоставило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разрешение бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории России, однако впоследствии эта информация была опровергнута. В свою очередь, газета Telegraph сообщала, что американский президент Джо Байден может снять этот запрет для Киева.

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украина

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россия, украина, великобритания