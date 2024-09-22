https://1prime.ru/20240922/ukraina-851704563.html
В Британии сделали тревожное заявление о России
В Британии сделали тревожное заявление о России - 22.09.2024, ПРАЙМ
В Британии сделали тревожное заявление о России
Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем... | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T09:59+0300
2024-09-22T09:59+0300
2024-09-22T12:15+0300
вооружения
россия
украина
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал лидер британской фракции "Наследие" Дэвид Кертен."Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — сообщил он.Ранее лейбористское руководство Британии предоставило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разрешение бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории России, однако впоследствии эта информация была опровергнута. В свою очередь, газета Telegraph сообщала, что американский президент Джо Байден может снять этот запрет для Киева.
https://1prime.ru/20240920/kredit-851689869.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, великобритания
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Британии сделали тревожное заявление о России
Политик Кертен предостерег от разрешения Украине бить вглубь России Storm Shadow
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ.
Великобритания рискует вступить в прямое военное противостояние с Россией, если разрешит Украине бить своими ракетами по российской территории. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х
написал лидер британской фракции "Наследие" Дэвид Кертен.
"Обстрел территории России Storm Shadow стал бы безумной эскалацией, которая бы напрямую вовлекла Великобританию в конфликт между Россией и Украиной", — сообщил он.
Ранее лейбористское руководство Британии предоставило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разрешение бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории России, однако впоследствии эта информация была опровергнута. В свою очередь, газета Telegraph сообщала, что американский президент Джо Байден может снять этот запрет для Киева.
В ЕС допустили, что Украине самой придется выплачивать кредит G7