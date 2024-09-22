https://1prime.ru/20240922/valyuta-851704936.html
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ - 22.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ
Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T11:14+0300
2024-09-22T11:14+0300
2024-09-22T12:13+0300
россия
рубль
дружественные страны
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_0:335:6001:3710_1920x0_80_0_0_22dc566c607ff37b02d77d59c79b6257.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка.Так, уточняется, что дружественные валюты ранее обгоняли только недружественные, но теперь составляют конкуренцию и рублю. Таким образом, доля долларов и евро впервые снизилась на 20 процентов, составив 17,6 процента. При этом доля валют дружественных стран выросла до 43,4 процента, а рубля — до 40 процентов.Ранее сообщалось, что доля российской валюты в импорте России в середине лета достигла рекордных значений в 43,7 процента. В экспорте же, наоборот, рубль потерял позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой
https://1prime.ru/20240921/dollar-851687238.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_300:0:5633:4000_1920x0_80_0_0_a74024dd14e788908db4e1b01c341ca7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рубль, дружественные страны, курсы валют
РОССИЯ, рубль, дружественные страны, курсы валют
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ
РБК: валюты дружественных стран стали обгонять долю рубля в расчетах с Россией
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ.
Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет
издание РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Так, уточняется, что дружественные валюты ранее обгоняли только недружественные, но теперь составляют конкуренцию и рублю. Таким образом, доля долларов и евро впервые снизилась на 20 процентов, составив 17,6 процента. При этом доля валют дружественных стран выросла до 43,4 процента, а рубля — до 40 процентов.
Ранее сообщалось, что доля российской валюты в импорте России в середине лета достигла рекордных значений в 43,7 процента. В экспорте же, наоборот, рубль потерял позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой
Названа отметка, после прохождения которой рубль начнет укрепляться