https://1prime.ru/20240922/valyuta-851704936.html

СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ

СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ - 22.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ

Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка. | 22.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-22T11:14+0300

2024-09-22T11:14+0300

2024-09-22T12:13+0300

россия

рубль

дружественные страны

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_0:335:6001:3710_1920x0_80_0_0_22dc566c607ff37b02d77d59c79b6257.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка.Так, уточняется, что дружественные валюты ранее обгоняли только недружественные, но теперь составляют конкуренцию и рублю. Таким образом, доля долларов и евро впервые снизилась на 20 процентов, составив 17,6 процента. При этом доля валют дружественных стран выросла до 43,4 процента, а рубля — до 40 процентов.Ранее сообщалось, что доля российской валюты в импорте России в середине лета достигла рекордных значений в 43,7 процента. В экспорте же, наоборот, рубль потерял позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой

https://1prime.ru/20240921/dollar-851687238.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, дружественные страны, курсы валют