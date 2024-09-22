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СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ - 22.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ - 22.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ
Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка. | 22.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-22T11:14+0300
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россия
рубль
дружественные страны
курсы валют
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка.Так, уточняется, что дружественные валюты ранее обгоняли только недружественные, но теперь составляют конкуренцию и рублю. Таким образом, доля долларов и евро впервые снизилась на 20 процентов, составив 17,6 процента. При этом доля валют дружественных стран выросла до 43,4 процента, а рубля — до 40 процентов.Ранее сообщалось, что доля российской валюты в импорте России в середине лета достигла рекордных значений в 43,7 процента. В экспорте же, наоборот, рубль потерял позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой
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россия, рубль, дружественные страны, курсы валют
РОССИЯ, рубль, дружественные страны, курсы валют
11:14 22.09.2024 (обновлено: 12:13 22.09.2024)
 
СМИ: валюты дружественных стран обогнали рубль по доли в расчетах с РФ

РБК: валюты дружественных стран стали обгонять долю рубля в расчетах с Россией

© fotolia.com / Scanrail%Аналитика
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Так, уточняется, что дружественные валюты ранее обгоняли только недружественные, но теперь составляют конкуренцию и рублю. Таким образом, доля долларов и евро впервые снизилась на 20 процентов, составив 17,6 процента. При этом доля валют дружественных стран выросла до 43,4 процента, а рубля — до 40 процентов.
Ранее сообщалось, что доля российской валюты в импорте России в середине лета достигла рекордных значений в 43,7 процента. В экспорте же, наоборот, рубль потерял позиции, несмотря на рекордную популярность в расчетах с Европой и Африкой
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2024
Названа отметка, после прохождения которой рубль начнет укрепляться
Вчера, 03:03
 
РОССИЯрубльдружественные страныкурсы валют
 
 
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