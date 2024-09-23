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"От этого зависит будущее". 14 стран Запада бросили вызов Китаю - 23.09.2024, ПРАЙМ
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"От этого зависит будущее". 14 стран Запада бросили вызов Китаю
"От этого зависит будущее". 14 стран Запада бросили вызов Китаю - 23.09.2024, ПРАЙМ
"От этого зависит будущее". 14 стран Запада бросили вызов Китаю
Страны Запада объединяются для ослабления хватки Китая в области стратегически важных минералов. Коалиция из 14 государств заявила о формировании сети... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:01+0300
2024-09-23T12:01+0300
металлы
редкоземельные элементы
экспорт редкоземельных элементов
китай
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Страны Запада объединяются для ослабления хватки Китая в области стратегически важных минералов. Коалиция из 14 государств заявила о формировании сети финансирования сырьевых проектов для технологической промышленности, пишет FT.Их основная цель – налаживания развития и экспорта частных предприятий с тем, чтобы поддержать добычу в важнейших отраслях. Это должно сломить удушающий контроль Китая над сектором, важным для развития высоких технологий.В совместном заявлении, готовящемся в рамках Генеральной ассамблеи ООН, перечислены 10 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, которые уже получили поддержку от правительств стран-партнеров. На рассмотрении находится еще 30 проектов по добыче критических металлов. В частности, важный никелевый проект в Танзании, который поддерживает горнодобывающая компания BHP.В работе коалиции принимают участие представители крупных компаний и кредитных организаций - BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American. Они должны побудить частных инвесторов и горнодобытчиков к дальнейшему инвестированию в этот сектор.Представители западных финансовых кругов обвиняют Китай в фактическом захвате монополии и устранении конкурентов, а также в затоваривании рынков и "хищническом ценообразовании".В частности, в ходе торговой войны с США в ответ на введенные Вашингтоном таможенные пошлины на полупроводники и прочие современные технологии Пекин ограничил экспорт некоторых полезных ископаемых, включая сурьму — малоизвестный металл, используемый в бронебойных боеприпасах и очках ночного видения.В настоящее время компании КНР контролируют 90 процентов мирового рынка по переработке редкоземельных металлов и более половины мощностей по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства батарей для электромобилей. Их сильные стороны – доступное финансирование, современные недорогие технологии, низкие затраты и экономия на экологии.Теперь коалиция, в которую вошли США, ЕС, Австралия, Канада, Финляндия и их союзники намерена дать небогатым странам альтернативу Китаю, в том числе, в плане финансирования проектов по добыче. Однако инвесторов интересует потенциальная прибыль, а гарантировать ее непросто, признает издание.
https://1prime.ru/20240913/titan-851536422.html
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металлы, редкоземельные элементы, экспорт редкоземельных элементов, китай
металлы, редкоземельные элементы, экспорт редкоземельных элементов, КИТАЙ
12:01 23.09.2024
 
"От этого зависит будущее". 14 стран Запада бросили вызов Китаю

FT: коалиция из 14 стран бросает вызов Китаю в сфере стратегических металлов

© РИА Новости . Владимир Васильев | Перейти в медиабанкОлово
Олово - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Владимир Васильев
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Страны Запада объединяются для ослабления хватки Китая в области стратегически важных минералов. Коалиция из 14 государств заявила о формировании сети финансирования сырьевых проектов для технологической промышленности, пишет FT.
Их основная цель – налаживания развития и экспорта частных предприятий с тем, чтобы поддержать добычу в важнейших отраслях. Это должно сломить удушающий контроль Китая над сектором, важным для развития высоких технологий.
В совместном заявлении, готовящемся в рамках Генеральной ассамблеи ООН, перечислены 10 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, которые уже получили поддержку от правительств стран-партнеров. На рассмотрении находится еще 30 проектов по добыче критических металлов. В частности, важный никелевый проект в Танзании, который поддерживает горнодобывающая компания BHP.
В работе коалиции принимают участие представители крупных компаний и кредитных организаций - BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American. Они должны побудить частных инвесторов и горнодобытчиков к дальнейшему инвестированию в этот сектор.
Представители западных финансовых кругов обвиняют Китай в фактическом захвате монополии и устранении конкурентов, а также в затоваривании рынков и "хищническом ценообразовании".
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В частности, в ходе торговой войны с США в ответ на введенные Вашингтоном таможенные пошлины на полупроводники и прочие современные технологии Пекин ограничил экспорт некоторых полезных ископаемых, включая сурьму — малоизвестный металл, используемый в бронебойных боеприпасах и очках ночного видения.
В настоящее время компании КНР контролируют 90 процентов мирового рынка по переработке редкоземельных металлов и более половины мощностей по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства батарей для электромобилей. Их сильные стороны – доступное финансирование, современные недорогие технологии, низкие затраты и экономия на экологии.
Теперь коалиция, в которую вошли США, ЕС, Австралия, Канада, Финляндия и их союзники намерена дать небогатым странам альтернативу Китаю, в том числе, в плане финансирования проектов по добыче. Однако инвесторов интересует потенциальная прибыль, а гарантировать ее непросто, признает издание.
 
металлыредкоземельные элементыэкспорт редкоземельных элементовКИТАЙ
 
 
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