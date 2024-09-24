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ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сотни миллионов рублей
ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сотни миллионов рублей - 24.09.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сотни миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает 6 компаний в сговоре на торгах, которые проводились на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО | 24.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-24T13:09+0300
2024-09-24T13:09+0300
2024-09-24T13:27+0300
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картельный сговор
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает 6 компаний в сговоре на торгах, которые проводились на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО и Марий Эл, передает пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 827 миллионов рублей... По предварительной оценке реализация картеля охватила не менее 31 закупки. Часть торговых процедур проводилась в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - следует из заявления. Правоохранительные органы возбудили дело по факту нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО "Виват", ООО "Квадрат", ООО "Новэко", ООО "Вавилон", ООО "Экосервис" и ООО "Фрегат". Отмечается, что в случае подтверждения факта преступления компаниям грозят штрафы.
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фас рф, картель, картельный сговор, жкх
ФАС РФ, картель, картельный сговор, ЖКХ
ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сотни миллионов рублей
ФАС РФ выявила картель из шести компаний в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает 6 компаний в сговоре на торгах, которые проводились на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО и Марий Эл, передает пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель в сфере ЖКХ на сумму более 827 миллионов рублей... По предварительной оценке реализация картеля охватила не менее 31 закупки. Часть торговых процедур проводилась в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - следует из заявления.
Правоохранительные органы возбудили дело по факту нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО "Виват", ООО "Квадрат", ООО "Новэко", ООО "Вавилон", ООО "Экосервис" и ООО "Фрегат".
Отмечается, что в случае подтверждения факта преступления компаниям грозят штрафы.
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