Эксперт оценил шансы Запада ослабить КНР на рынке критически важного сырья

Эксперт оценил шансы Запада ослабить КНР на рынке критически важного сырья

2024-09-24T18:51+0300

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Коалиция 14 стран и Европейской комиссии (ЕК) не сможет в долгосрочной перспективе ослабить доминирование Китая на глобальном рынке критически важного минерального сырья в силу сложности и длительности освоения месторождений и недостаточных мощностей по переработке сырья, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Издание Financial Times в понедельник сообщило, что коалиция 14 государств и Еврокомиссии, The Minerals Security Partnership (MSP), представит новую структуру финансирования сектора для поддержки проектов по добыче полезных ископаемых, необходимых для высокотехнологичных отраслей. Китайские компании контролируют 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и 50% по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства аккумуляторов, отмечает газета. "В долгосрочной перспективе ослабить доминирование КНР им (странам-партнерам MSP - ред.) вряд ли удастся в силу сложности и длительности освоения месторождений и недостаточных мощностей по переработке их сырья. В то же время китайские компании продолжают активно скупать перспективные месторождения и рудники в различных регионах планеты", - сказал эксперт. "Намерение властей США, Европейского Союза, Великобритании и иных стран, входящих в The Minerals Security Partnership, снизить влияние Китая на глобальный рынок критически важного минерального сырья обусловлено ранее сделанными ими просчетами в своей промышленной политике, фактически поставившими их в зависимость от его экспорта (Китая - ред.)", - уточнил Хазанов. Также он добавил, что в сложившихся условиях страны-партнеры ассоциации стали предпринимать активные усилия по стимулированию добычи на своих территориях. По мнению эксперта, характерным примером такой политики коалиции является недавнее решение министерства энергетики США предоставить грант в 225 миллионов долларов компании TerraVolta Resources, планирующей получать до 25 тысяч тонн карбоната лития в год из пластовых вод месторождений Техаса и Арканзаса. Странами-партнерами MSP являются Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Норвегия, Республика Корея, Швеция, Великобритания, США и Европейский Союз (представленный Европейской комиссией), следует из данных ассоциации.

