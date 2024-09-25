https://1prime.ru/20240925/ekonomika-851767351.html

"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику

"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику

Центральный банк Китая принял решение о принятии значительных мер по поддержке экономики страны, что китайские экономисты считают событием в истории Китая,... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:08+0300

2024-09-25T12:08+0300

2024-09-25T12:08+0300

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Китая принял решение о принятии значительных мер по поддержке экономики страны, что китайские экономисты считают событием в истории Китая, передает издание Взгляд.ру.Отмечается, что введение беспрецедентных мер связано с замедлением роста ВВП страны до самого низкого уровня за последние пять кварталов. Несмотря на это, темпы роста китайской экономики все еще выше мировых показателей, включая экономику России. Однако, руководство страны озабочено тем, что экономика так не смогла достичь целевого уровня роста ВВП в 5% в течение двух последних лет."В китайской экономике сложился ряд диспропорций и потенциальных угроз, которые, если их вовремя не купировать, могут привести действительно к более серьезному замедлению экономики и, возможно, обострению социальных проблем", - рассказала в беседе с изданием ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.По мнению экспертов, опрошенных изданием, это связано с проблемами на рынке недвижимости, высокими процентными ставками по кредитам, высокими уровнями задолженности крупных банков и слабой динамикой фондового рынка.В ответ на это, китайские власти решили поддержать экономику через снижение обязательных банковских резервов, снижение ключевой процентной ставки и выделение средств на поддержку фондового рынка.

https://1prime.ru/20240823/stal-851067066.html

китай

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россия, китай