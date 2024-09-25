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"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику
"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику - 25.09.2024, ПРАЙМ
"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику
Центральный банк Китая принял решение о принятии значительных мер по поддержке экономики страны, что китайские экономисты считают событием в истории Китая,... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:08+0300
2024-09-25T12:08+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Китая принял решение о принятии значительных мер по поддержке экономики страны, что китайские экономисты считают событием в истории Китая, передает издание Взгляд.ру.Отмечается, что введение беспрецедентных мер связано с замедлением роста ВВП страны до самого низкого уровня за последние пять кварталов. Несмотря на это, темпы роста китайской экономики все еще выше мировых показателей, включая экономику России. Однако, руководство страны озабочено тем, что экономика так не смогла достичь целевого уровня роста ВВП в 5% в течение двух последних лет."В китайской экономике сложился ряд диспропорций и потенциальных угроз, которые, если их вовремя не купировать, могут привести действительно к более серьезному замедлению экономики и, возможно, обострению социальных проблем", - рассказала в беседе с изданием ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.По мнению экспертов, опрошенных изданием, это связано с проблемами на рынке недвижимости, высокими процентными ставками по кредитам, высокими уровнями задолженности крупных банков и слабой динамикой фондового рынка.В ответ на это, китайские власти решили поддержать экономику через снижение обязательных банковских резервов, снижение ключевой процентной ставки и выделение средств на поддержку фондового рынка.
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
12:08 25.09.2024
 
"Беспрецедентные меры". Главный торговый партнер РФ спасает свою экономику

Аналитик Мильчакова: в экономике КНР сложился ряд потенциальных угроз

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Китая принял решение о принятии значительных мер по поддержке экономики страны, что китайские экономисты считают событием в истории Китая, передает издание Взгляд.ру.
Отмечается, что введение беспрецедентных мер связано с замедлением роста ВВП страны до самого низкого уровня за последние пять кварталов. Несмотря на это, темпы роста китайской экономики все еще выше мировых показателей, включая экономику России. Однако, руководство страны озабочено тем, что экономика так не смогла достичь целевого уровня роста ВВП в 5% в течение двух последних лет.
"В китайской экономике сложился ряд диспропорций и потенциальных угроз, которые, если их вовремя не купировать, могут привести действительно к более серьезному замедлению экономики и, возможно, обострению социальных проблем", - рассказала в беседе с изданием ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, это связано с проблемами на рынке недвижимости, высокими процентными ставками по кредитам, высокими уровнями задолженности крупных банков и слабой динамикой фондового рынка.
В ответ на это, китайские власти решили поддержать экономику через снижение обязательных банковских резервов, снижение ключевой процентной ставки и выделение средств на поддержку фондового рынка.
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