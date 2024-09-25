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Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным
Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным - 25.09.2024, ПРАЙМ
Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным
Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:07+0300
2024-09-25T12:07+0300
2024-09-25T12:08+0300
экономика
дмитрий песков
экспорт
санкции против рф
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме. "По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.
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дмитрий песков, экспорт, санкции против рф
Экономика, Дмитрий Песков, экспорт, санкции против РФ
Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным
Песков: обсуждение экспорта РФ на Госсовете в условиях санкций не может быть публичным
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме.
"По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.
Песков прокомментировал возобновление зерновой сделки