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Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным

Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным - 25.09.2024, ПРАЙМ

Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным

Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T12:07+0300

2024-09-25T12:07+0300

2024-09-25T12:08+0300

экономика

дмитрий песков

экспорт

санкции против рф

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме. "По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, экспорт, санкции против рф