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Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным - 25.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным
Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным - 25.09.2024, ПРАЙМ
Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным
Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T12:07+0300
2024-09-25T12:08+0300
экономика
дмитрий песков
экспорт
санкции против рф
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме. "По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.
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дмитрий песков, экспорт, санкции против рф
Экономика, Дмитрий Песков, экспорт, санкции против РФ
12:07 25.09.2024 (обновлено: 12:08 25.09.2024)
 
Песков: обсуждение экспорта РФ в условиях санкций не может быть публичным

Песков: обсуждение экспорта РФ на Госсовете в условиях санкций не может быть публичным

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Обсуждение вопросов экспорта в условиях незаконных санкций против России на заседании президиума Госсовета не может быть полностью публичным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в среду президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. По его словам, выступления пройдут в открытом режиме, обмен мнениями - уже скорее всего в закрытом режиме.
"По понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас, и в то же время все торговые процессы смещаются в сторону юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может", - пояснил Песков.
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ЭкономикаДмитрий Песковэкспортсанкции против РФ
 
 
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