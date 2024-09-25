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Названа доля экспорта в совокупных налоговых доходах российских регионов
Названа доля экспорта в совокупных налоговых доходах российских регионов - 25.09.2024, ПРАЙМ
Названа доля экспорта в совокупных налоговых доходах российских регионов
Экспортная деятельность для многих регионов России является бюджетообразующей, экспорт формирует почти 24% от совокупных налоговых доходов субъектов - 4... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:10+0300
2024-09-25T17:10+0300
2024-09-25T17:10+0300
экономика
россия
экспорт
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Экспортная деятельность для многих регионов России является бюджетообразующей, экспорт формирует почти 24% от совокупных налоговых доходов субъектов - 4 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский В среду глава государства провел расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, в котором участие в том числе принял Цыбульский. "Регионы сегодня играют действительно одну из ключевых ролей в развитии экспорта, и экспортная деятельность для многих является бюджетообразующей, оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие. Для экономики регионов экспорт формирует налоговые доходы в размере четырех триллионов рублей, это почти 24% от совокупных налоговых доходов регионов", - сказал Цыбульский. Он отметил, что регионы находятся на постоянной короткой связи со своими экспортерами, особенно сейчас, когда зачастую они полностью пересматривают свои бизнес-стратегии, действуют оперативно, ищут новых потребителей своей продукции за рубежом, и перестраивают логистику на новые рынки. По словам губернатора, для эффективности этой работы создана в рамках Госсовета и уже заработала возглавляемая им комиссия "Международная кооперация и экспорт". "Мы вместе предметно рассматривали все проблемы, принимаем необходимые решения, действуем, можно сказать, точечно в интересах каждого конкретного регионального экспортера, и впоследствии часть этих решений становятся системными… Новая комиссия – это как раз та площадка, на которой регионы могут делиться лучшими практиками, совместно обсуждать проблемы, предлагать варианты решений и договариваться, что очень важно, о межрегиональном сотрудничестве части экспорта", - добавил Цыбульский.
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россия, экспорт, доходы
Экономика, РОССИЯ, экспорт, доходы
Названа доля экспорта в совокупных налоговых доходах российских регионов
Цыбульский: экспорт формирует 24% совокупных налоговых доходов регионов РФ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Экспортная деятельность для многих регионов России является бюджетообразующей, экспорт формирует почти 24% от совокупных налоговых доходов субъектов - 4 триллиона рублей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
В среду глава государства провел расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, в котором участие в том числе принял Цыбульский.
"Регионы сегодня играют действительно одну из ключевых ролей в развитии экспорта, и экспортная деятельность для многих является бюджетообразующей, оказывает прямое влияние на социально-экономическое развитие. Для экономики регионов экспорт формирует налоговые доходы в размере четырех триллионов рублей, это почти 24% от совокупных налоговых доходов регионов", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что регионы находятся на постоянной короткой связи со своими экспортерами, особенно сейчас, когда зачастую они полностью пересматривают свои бизнес-стратегии, действуют оперативно, ищут новых потребителей своей продукции за рубежом, и перестраивают логистику на новые рынки. По словам губернатора, для эффективности этой работы создана в рамках Госсовета и уже заработала возглавляемая им комиссия "Международная кооперация и экспорт".
"Мы вместе предметно рассматривали все проблемы, принимаем необходимые решения, действуем, можно сказать, точечно в интересах каждого конкретного регионального экспортера, и впоследствии часть этих решений становятся системными… Новая комиссия – это как раз та площадка, на которой регионы могут делиться лучшими практиками, совместно обсуждать проблемы, предлагать варианты решений и договариваться, что очень важно, о межрегиональном сотрудничестве части экспорта", - добавил Цыбульский.
Нацпроект по поддержке экспорта продлят до 2030 года, заявил Путин