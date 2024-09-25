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ГД приняла в I чтении проект для ускорения вступления бизнеса в ассоциации - 25.09.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла в I чтении проект для ускорения вступления бизнеса в ассоциации
ГД приняла в I чтении проект для ускорения вступления бизнеса в ассоциации - 25.09.2024, ПРАЙМ
ГД приняла в I чтении проект для ускорения вступления бизнеса в ассоциации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы. | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T15:17+0300
2024-09-25T15:17+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы. Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минэкономразвития в рамках механизма "Трансформация делового климата" и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса. Законопроект позволит сократить до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы. Хозяйственные общества смогут передать полномочия принимать решения о вступлении в ассоциации и союзы на уровень совета директоров или правления. Это позволит сократить сроки принятия таких решений в среднем до одной недели, пояснял в июне первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Передать такие полномочия можно будет, внеся изменения в устав общества. Сейчас решение о вступлении хозяйственного общества в ассоциации принимает только высший орган его управления, то есть общее собрание акционеров или участников общества. При этом формирование повестки собрания, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений занимают обычно больше месяца. Участие в ассоциациях и союзах дает возможность компаниям повысить свою привлекательность на рынке. Такие объединения создаются для защиты профессиональных интересов и развития отрасли, достижения общественно полезных целей, координации предпринимательской деятельности, отмечал первый замминистра. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в России зарегистрировано более 51 тысячи акционерных обществ, в том числе 846 публичных АО и более 2,5 миллиона обществ с ограниченной ответственностью.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
15:17 25.09.2024
 
ГД приняла в I чтении проект для ускорения вступления бизнеса в ассоциации

ГД приняла в I чтении проект для ускорения вступления бизнеса в ассоциации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минэкономразвития в рамках механизма "Трансформация делового климата" и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса. Законопроект позволит сократить до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы.
Хозяйственные общества смогут передать полномочия принимать решения о вступлении в ассоциации и союзы на уровень совета директоров или правления. Это позволит сократить сроки принятия таких решений в среднем до одной недели, пояснял в июне первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Передать такие полномочия можно будет, внеся изменения в устав общества.
Сейчас решение о вступлении хозяйственного общества в ассоциации принимает только высший орган его управления, то есть общее собрание акционеров или участников общества. При этом формирование повестки собрания, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений занимают обычно больше месяца.
Участие в ассоциациях и союзах дает возможность компаниям повысить свою привлекательность на рынке. Такие объединения создаются для защиты профессиональных интересов и развития отрасли, достижения общественно полезных целей, координации предпринимательской деятельности, отмечал первый замминистра.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в России зарегистрировано более 51 тысячи акционерных обществ, в том числе 846 публичных АО и более 2,5 миллиона обществ с ограниченной ответственностью.
 
РОССИЯГосдума
 
 
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