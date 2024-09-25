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"Обладает потенциалом". Стало известно, кто будет господствовать на планете

"Обладает потенциалом". Стало известно, кто будет господствовать на планете - 25.09.2024, ПРАЙМ

"Обладает потенциалом". Стало известно, кто будет господствовать на планете

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году Индия станет лидером по росту ВВП и продемонстрирует новое экономическое чудо благодаря нескольким факторам, сказано в... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T09:28+0300

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2024-09-25T09:28+0300

экономика

индия

технологии

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году Индия станет лидером по росту ВВП и продемонстрирует новое экономическое чудо благодаря нескольким факторам, сказано в публикации агентства РИА Новости.Согласно прогнозу аналитической компании S&P Global, Индия выйдет на третье место по уровню роста экономики к 2030-2031 годам, с ростом на 6,7% в год. Уже в 2024 году ожидается рост экономики на 8,2% за финансовый год.Эксперты отмечают, что Индия имеет потенциал стать мировым лидером благодаря дешевой и образованной рабочей силе, а также растущим противоречиям Китая с США и ЕС, которые будут способствовать переносу производства в Индию.Что касается инвестиций, перспективными отраслями являются электроника, фармацевтика, солнечная энергетика и производство передовых углеродно-композитных батарей. Рост товарооборота требует развития инфраструктуры, особенно портовой. Индия также имеет потенциал заменить Китай в потреблении энергоресурсов, особенно нефти, благодаря своему развитию и урбанизации."Есть вероятность того, что Индия со временем заместит выпадающие объемы потребления энергоресурсов из-за торможения экономики КНР", - таким мнением с изданием поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

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индия, технологии