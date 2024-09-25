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Движение "Хезболла" заявило о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"
Движение "Хезболла" заявило о ракетном ударе по командному пункту "Моссад" - 25.09.2024, ПРАЙМ
Движение "Хезболла" заявило о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"
Движение "Хезболла" заявило о нанесении ракетного удара по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом. Об этом сообщается в заявлении... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T09:07+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение "Хезболла" заявило о нанесении ракетного удара по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом. Об этом сообщается в заявлении движения, размещенгного в социальных сетях."Ливанское сопротивление в 06.30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ("Хезболлах"), взрывы пейджеров и раций", - отмечается в сообщении.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об успешном перехвате ракеты класса "земля-земля", которая была выпущена с территории Израиля. В результате этого инцидента, сигналы тревоги прозвучали в разных городах Центрального Израиля, включая Тель-Авив и Нетанию.
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ливан, израиль
Движение "Хезболла" заявило о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"
В "Хезболла" заявили об ударе по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Движение "Хезболла" заявило о нанесении ракетного удара по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом. Об этом сообщается в заявлении движения, размещенгного в социальных сетях.
"Ливанское сопротивление в 06.30 утра 25 сентября осуществило запуск ракеты "Кадер-1" по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию членов руководства ("Хезболлах"), взрывы пейджеров и раций", - отмечается в сообщении.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об успешном перехвате ракеты класса "земля-земля", которая была выпущена с территории Израиля. В результате этого инцидента, сигналы тревоги прозвучали в разных городах Центрального Израиля, включая Тель-Авив и Нетанию.
Генсек "Хезболлы" пообещал ответ Израилю на подрыв устройств связи в Ливане