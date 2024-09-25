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Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова - 25.09.2024, ПРАЙМ
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Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова - 25.09.2024, ПРАЙМ
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова
Думающие люди в США понимают, что специальная военная операция на Украине выполняет свои цели и задачи, но из-за опасений они не готовы открыто признать это. Об | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:15+0300
2024-09-25T17:15+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Думающие люди в США понимают, что специальная военная операция на Украине выполняет свои цели и задачи, но из-за опасений они не готовы открыто признать это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы думаем, мыслящие люди в Америке понимают, хотя, как правило, не имеют смелости признать, что цели и задачи специальной военной операции полностью реализуются", - отметила дипломат в беседе с венгерским изданием PestiSracok.Она также отметила, что любая администрация Белого дома будет продолжать использовать Украину и ее граждан в качестве "дешевого инструмента", который будет отброшен в историю.Мария Захарова выразила благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его стремление помочь урегулированию украинского кризиса, несмотря на антироссийские настроения в ЕС.Представитель внешнеполитического ведомства также осудила отказ киевских властей от прекращения огня и начала переговоров, считая это явным подтверждением продолжения гибридной войны против России со стороны Киева и его западных союзников.
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россия, сша, мид, сво
Политика, РОССИЯ, США, МИД, СВО
17:15 25.09.2024
 
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова

Захарова: мыслящие люди в США понимают, что цели СВО реализуются

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Думающие люди в США понимают, что специальная военная операция на Украине выполняет свои цели и задачи, но из-за опасений они не готовы открыто признать это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы думаем, мыслящие люди в Америке понимают, хотя, как правило, не имеют смелости признать, что цели и задачи специальной военной операции полностью реализуются", - отметила дипломат в беседе с венгерским изданием PestiSracok.
Она также отметила, что любая администрация Белого дома будет продолжать использовать Украину и ее граждан в качестве "дешевого инструмента", который будет отброшен в историю.
Мария Захарова выразила благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его стремление помочь урегулированию украинского кризиса, несмотря на антироссийские настроения в ЕС.
Представитель внешнеполитического ведомства также осудила отказ киевских властей от прекращения огня и начала переговоров, считая это явным подтверждением продолжения гибридной войны против России со стороны Киева и его западных союзников.
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