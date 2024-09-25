https://1prime.ru/20240925/zakharova-851778412.html
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова - 25.09.2024, ПРАЙМ
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова
Думающие люди в США понимают, что специальная военная операция на Украине выполняет свои цели и задачи, но из-за опасений они не готовы открыто признать это. Об | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T17:15+0300
2024-09-25T17:15+0300
2024-09-25T17:15+0300
политика
россия
сша
мид
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5330cbb5ea467d7acadc035cf031e82.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Думающие люди в США понимают, что специальная военная операция на Украине выполняет свои цели и задачи, но из-за опасений они не готовы открыто признать это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы думаем, мыслящие люди в Америке понимают, хотя, как правило, не имеют смелости признать, что цели и задачи специальной военной операции полностью реализуются", - отметила дипломат в беседе с венгерским изданием PestiSracok.Она также отметила, что любая администрация Белого дома будет продолжать использовать Украину и ее граждан в качестве "дешевого инструмента", который будет отброшен в историю.Мария Захарова выразила благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его стремление помочь урегулированию украинского кризиса, несмотря на антироссийские настроения в ЕС.Представитель внешнеполитического ведомства также осудила отказ киевских властей от прекращения огня и начала переговоров, считая это явным подтверждением продолжения гибридной войны против России со стороны Киева и его западных союзников.
https://1prime.ru/20240923/zakharova-851729831.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dfba12253c247452dcf72b8f0f64867f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, мид, сво
Политика, РОССИЯ, США, МИД, СВО
Мыслящие люди в США понимают реализацию целей СВО, заявила Захарова
Захарова: мыслящие люди в США понимают, что цели СВО реализуются
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Думающие люди в США понимают, что специальная военная операция на Украине выполняет свои цели и задачи, но из-за опасений они не готовы открыто признать это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы думаем, мыслящие люди в Америке понимают, хотя, как правило, не имеют смелости признать, что цели и задачи специальной военной операции полностью реализуются", - отметила дипломат в беседе с венгерским изданием PestiSracok.
Она также отметила, что любая администрация Белого дома будет продолжать использовать Украину и ее граждан в качестве "дешевого инструмента", который будет отброшен в историю.
Мария Захарова выразила благодарность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его стремление помочь урегулированию украинского кризиса, несмотря на антироссийские настроения в ЕС.
Представитель внешнеполитического ведомства также осудила отказ киевских властей от прекращения огня и начала переговоров, считая это явным подтверждением продолжения гибридной войны против России со стороны Киева и его западных союзников.
В ЕК скрывают стоимость поставок газа из-за океана, заявила Захарова