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В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ
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В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС
В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ
В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС
Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:26+0300
2024-09-26T09:26+0300
брикс
контроль
поставки
фнс россии
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для бизнеса, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу глав налоговых администраций БРИКС. "Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами", - сказал Егоров. Вопросы мобилизации государственных доходов, по его словам, также достаточно остро стоят на повестке дня. "При этом правительство ищет способы соблюдения баланса, фискальной и стимулирующей функции налоговых систем, в том числе в контексте международных отношений", - отметил Егоров. "Полагаю, что в будущем работа глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель – быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - заявил он. При этом глава налоговой службы отметил, что препятствием для достижения указанной цели является недостаточная организационная инфраструктурная составляющая. Эти и другие вопросы от предложил обсудить на встрече в рамках сессии о перспективах налогового сотрудничества.
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брикс, контроль, поставки, фнс россии
БРИКС, контроль, поставки, ФНС России
09:26 26.09.2024
 
В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС

Егоров: странам БРИКС нужен общий механизм налогового контроля поставок

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для бизнеса, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу глав налоговых администраций БРИКС.
"Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами", - сказал Егоров.
Вопросы мобилизации государственных доходов, по его словам, также достаточно остро стоят на повестке дня. "При этом правительство ищет способы соблюдения баланса, фискальной и стимулирующей функции налоговых систем, в том числе в контексте международных отношений", - отметил Егоров.
"Полагаю, что в будущем работа глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель – быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - заявил он.
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При этом глава налоговой службы отметил, что препятствием для достижения указанной цели является недостаточная организационная инфраструктурная составляющая.
Эти и другие вопросы от предложил обсудить на встрече в рамках сессии о перспективах налогового сотрудничества.
 
БРИКСконтрольпоставкиФНС России
 
 
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