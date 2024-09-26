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В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС

В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ

В ФНС предложили ввести общий механизм контроля поставок для членов БРИКС

Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:26+0300

2024-09-26T09:26+0300

2024-09-26T09:26+0300

брикс

контроль

поставки

фнс россии

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Укрепление торговых связей между странами БРИКС ставит перед налоговыми службами объединения задачу эффективного отслеживания цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для бизнеса, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, открывая встречу глав налоговых администраций БРИКС. "Мы видим объективные тенденции роста и укрепления внешнеторговых связей, увеличение инвестиционной активности между нашими странами. Это ставит перед нами амбициозные задачи по поиску общих решений, обеспечивающих эффективное налоговое администрирование цепочек добавленной стоимости с минимальными издержками для ведения бизнеса между нашими странами", - сказал Егоров. Вопросы мобилизации государственных доходов, по его словам, также достаточно остро стоят на повестке дня. "При этом правительство ищет способы соблюдения баланса, фискальной и стимулирующей функции налоговых систем, в том числе в контексте международных отношений", - отметил Егоров. "Полагаю, что в будущем работа глав налоговых служб БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель – быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер", - заявил он. При этом глава налоговой службы отметил, что препятствием для достижения указанной цели является недостаточная организационная инфраструктурная составляющая. Эти и другие вопросы от предложил обсудить на встрече в рамках сессии о перспективах налогового сотрудничества.

https://1prime.ru/20240925/putin-851774942.html

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брикс, контроль, поставки, фнс россии